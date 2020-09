Graven – un bon goût de rétro à l’heure de la next-gen

Si vous êtes fan des jeux retro des années 90 et que vous aimez les puzzles-aventure alors vous allez adorer Graven, le nouveau jeu annoncé par Slipgate Ironworks et 3D Realms, successeur spirituel de Hexen II sorti en 1997.

Dans ce jeu, vous incarnez un prêtre déchu de l’Ordre Orthogonal qui, après avoir commis un crime pour sauver sa fille adoptive, se retrouve condamné à l’exil par les siens. C’est durant votre dérive en bateau dans un marais que vous rencontrez un étranger vous fournissant un bâton et un étrange livre de sorts.

Graven est donc un FPS action-aventure qui prend place dans un univers médiéval fantasy et vous poussera à résoudre de nombreuses énigmes afin d’avancer et de mettre à mal les forces obscures qui menacent le monde. La première chose que l’on constate c’est le visuel très rétro qui nous renvoie aux plus belles heures des nineties.

Et ce n’est pas la première fois pour 3D Realms puisque ce choix nous rappel fortement Ion Fury, avec son esthétique rendant hommage aux FPS comme Duke Nukem 3D, d’ailleurs on y retrouve Chuck Jones, déjà présent sur ce dernier, à la création des personnages pour Graven.

Comme on peut le voir dans le trailer, votre bâton magique ne sera pas votre seule arme, vous pourrez compter sur votre épée et votre arbalète pour venir à bout de plus de 30 sortes d’ennemis différents à travers plusieurs biomes aux allures dark-fantasy. Il vous sera possible de revenir en arrière dans les niveaux afin de débloquer d’autres passages avec vos nouvelles compétences.

Graven est prévu pour 2021 et sera disponible sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam. Et c’est plutôt sympathique de le voir arriver sur next-gen, avec cette course aux graphismes à laquelle on assiste aujourd’hui il est toujours rafraichissant de retrouver ce visuel rétro des années 90 qui a su bercer notre enfance et guider nos premiers pas dans l’univers vidéoludique.