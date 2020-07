Retro City Rampage DX se voit accorder une seconde jeunesse

Au panthéon des jeux dont la longévité impressionne, il y a du monde. Si on peut notamment penser à des géants modernes comme The Witcher III, Skyrim ou GTA V, ou même League of Legends, Dofus ou World or Warcraft, on pourrait dès aujourd’hui ajouter aux côtés de Tetris ou Super Mario Bros. Retro City Rampage DX qui, malgré les années et grâce à ses ressorties, profite d’un bon parc de consoles et est donc ultra accessible quelque soit le support.

Et si vous ne l’avez pas fait, nous vous suggerons de vous y mettre. Franchement, difficile de ne pas aimer ce GTA-like signé VBlank Entertainement qui tourne sur nos consoles depuis 2012… Noyé de références issues aussi bien du cinéma que du gaming tout en proposant une expérience complète (nombreuses missions et armes) et une histoire appréciable (même si loin d’être transcendante), on ne peut que céder à son charme rétro et ses mécaniques pourtant si actuelles ; d’autant qu’il est souvent trouvable en soldes dans les boutiques de nos consoles et PC.

Bien, mais là n’est pas le sujet du jour. Effectivement, si nous parlons de cette œuvre aujourd’hui c’est parce que son studio nous offre de redécouvrir ce titre sous un jour nouveau. Oui, Retro City Rampage DX prend une nouvelle mise à jour surprise qui devrait lui donner le coup de polish dont son créateur rêvait.

Au programme de cette mise à jour principalement esthétique, on notera l’ajout d’animations aussi bien cinématiques que dans les vignettes de dialogue. De quoi donner aux différents personnages du jeux un peu plus de relief et de personnalité. Quitte à ajouter de la profondeur, autant rallonger la palette de couleurs pour dépeindre un monde plus clair et plus vivant. Et puisque tout est plus clair, autant profiter de la taille des écrans modernes pour afficher plus, aussi bien en terme de contenu que de texte (ça fait moins de “blabla” à faire passer… Un contenu additionnel qui mise donc clairement sur le confort.

Si cette nouvelle en soit semble déjà beaucoup, vous êtes pas au bout de votre surprise parce que VBlank fait bien plus que de mettre à jour toutes les versions de son jeu à jour quelque soit le support (oui, à moyen terme, cela inclura même les versions mobiles et 3DS), la Nintendo Wii va avoir droit à une version boîte du soft. Curieux ? On est d’accord ! Proposée à 30$, la galette contiendra naturellement le jeu et son contenu inédit évoqué plus haut.

Pour la date de sortie, il faudra revenir, mais les versions PC et consoles actuelles de Retro City Rampage DX peuvent déjà profiter de la mise à niveau. Les mises à jour pour 3DS, iOS et Android sortiront dans le courant du mois.