Nuit éternelle et enfants zombies – Arte annonce le jeu Gloomy Eyes

Alors qu’Arte fête en ce moment ses dix ans d’éditions de jeux vidéo, la chaîne la plus dynamique du paysage audiovisuel français ne se repose pas sur son brillant passé récent, et continue de proposer des choses qui secouent le média. Ainsi, Arte annonce aujourd’hui développer Gloomy Eyes – The Game, un jeu vidéo tiré du film d’animation éponyme, réalisé par Fernando Maldonado et Jorge Tereso. Sorti en 2019, Gloomy Eyes a reçu le Prix du Jury pour sa narration au SXSW (South by SouthWest, le festival transmédia d’Austin, Texas) et au Festival du film d’animation d’Annecy, le prix du meilleur film VR. Car oui, Gloomy Eyes est un court-métrage en VR !

Narré par Tahar Rahim en V.F. (Colin Farrell en anglais), il raconte l’histoire d’une amitié impossible entre une petite fille et un garçon zombie, dans un monde où le soleil a décidé de ne plus se lever. Cette nuit éternelle a réveillé les morts, qui mènent un combat acharné contre les vivants. Bien entendu, l’amitié entre les deux enfants pourrait être la clé dont le monde a besoin…

Dans cet univers à l’identité forte, Arte, aux côtés de 3DAR et Atlas V qui ont produit le film, développe un jeu qui héritera de la direction artistique marquée du court métrage. Avec une importante composante narrative, l’éditeur promet aussi des phases de puzzle ingénieuses, qui nécessiteront d’employer à tour de rôle Nena (la petite fille) ou Gloomy (le garçon Zombie).

« L’annonce de « Gloomy Eyes – The Game » est une nouvelle marque de l’investissement d’ARTE dans l’univers du jeu vidéo indépendant. À travers son univers artistique surprenant, son gameplay innovant et accessible, et son histoire poignante, la stratégie éditoriale d’ARTE bat son plein. » – Adrien Larouzée, à la tête du département des projets numérique et de co-production de jeux vidéo, et manager des activités de publication d’Arte.

Gloomy Eyes est annoncé un peu tôt, et ne sortira pas avant 2025… Il est néanmoins déjà possible de le wishlister sur Steam pour ne rien manquer de l’évolution du projet. Cette annonce, qui tombe à point nommé pour Halloween, nous donne aussi l’occasion de découvrir Gloomy Eyes, le film, si ce n’était déjà fait. Le court-métrage est toujours disponible sur les stores d’applications pour casque VR, notamment sur le Meta Quest Store.

