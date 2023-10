Arte, 10 ans d’éditions de jeux vidéo (fêtés avec des promos!)

Certains ont peut-être encore cette image caricaturale d’Arte, l’imaginant comme une chaîne de télé à papa, élitiste et un peu soporifique sur les bords. C’est qu’ils ne se sont pas intéressés à ses activités depuis un long moment !

Arte s’est en effet à la fois largement diversifiée, et complètement modernisée, pour être aujourd’hui le média probablement le plus dynamique du paysage français. Outre la chaîne de télé linéaire et traditionnelle qui existe toujours, Arte, c’est aussi une plateforme de VOD dont la qualité et la variété fait s’interroger sur la pertinence de conserver ses abonnements Netflix, Prime Video ou autres… D’autant qu’elle est gratuite. Mais arte, c’est aussi des chaînes Twitch, et surtout un éditeur de jeux vidéo.

Sans cultiver une image d’éditeur alternatif comme Devolver, qui aime à mettre en valeur un certain côté foutraque, Arte publie des jeux qui ont pour point commun d’être toujours un peu décalés.

Son premier projet (et premier succès) fut Type:Rider, un jeu de plateforme dont les personnages sont des caractère de typographie, et le héros, : (pas de faute de frappe, « : », deux points, c’est ça le héros du jeu !). Un jeu de plateforme, mais aussi une bonne excuse pour traverser l’histoire de la typographie.

Parmi les autres jeux salués de l’éditeur, on pourra citer « Bury me, my love » (« Enterre-moi, mon amour »), un jeu qui met le joueur dans la peau d’un réfugié ayant fui la guerre, avec un dispositif ludique très malin, qui simule un OS de téléphone – on envoie des SMS, reçoit des photos… ; Californium, un trip halluciné qui nous met dans la tête de Philipp K. Dick ; To Hell with the Ugly, un point’n’click qui adapte « Et on tuera tous les affreux », de Boris Vian… Et ce n’est qu’une courte sélection des jeux proposés par l’éditeur.

Et la bonne nouvelle qui justifie le fait qu’on parle aujourd’hui d’Arte, c’est qu’à l’occasion de ses 10 ans en tant qu’éditeur de jeux vidéo, la chaîne propose l’intégralité de son catalogue en promotion, ce qui fait passer Type:Rider ou Vandals à moins d’1€, Vectronom à moins de 3€… Des promos valables sur tous les supports accueillant les jeux Arte : Steam, iOS, Android, et même Switch !