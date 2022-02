Gardens – Un nouveau studio pour des jeux bienveillants

L’émergence et surtout le succès des Wholesome Games est indéniable. Vous savez, ces jeux censés être bienveillants ? Pour en citer quelques-uns, on a par exemple Animal Crossing: New Horizons, où tous les animaux sont gentils (sauf certains, n’est-ce pas Tom Nook ?), ou encore Spiritfarer, avec sa direction artistique léchée et le thème du deuil qui suffisent à nous transporter dans son univers empli d’amour. Mais on peut aussi parler de Journey, qui présente un aspect contemplatif qui suffit à le rendre incontournable.

Et en parlant de ce dernier, Chris Bell, l’un des concepteurs du titre, s’est associé à Lexie Dostal (Dustforce), et Stephen Bell (Sky: Children of Light, Twelve minutes) pour fonder un tout nouveau studio nommé Gardens qui a pour but de créer des jeux « bons pour la santé et le moral ». Et les prises de position des créateurs du studio sont fortes. Pour eux, l’industrie vidéoludique est gangrénée, et il faut se recentrer sur le vrai leitmotiv des jeux vidéo : permettre aux joueurs de créer des instants inoubliables et de passer des bons moments.

Une ambition réellement louable, et les joueurs en ont besoin. Quand on voit que même en 2022, des jeux arrivent à émerger alors que vous ne faites que caresser des animaux, c’est que les joueurs en demandent. Sur le papier, les intentions des développeurs sont pures, et on a envie que les jeux qu’ils vont proposer le soient tout autant. Et même au niveau des développeurs, une ambiance de travail apaisée est une vraie volonté :

« On s’est nommé nous-mêmes « Garden » en réfléchissant aux jeux que l’on faisait ainsi qu’à la manière de les concevoir. On a tous expérimenté les effets négatifs de la culture du crunch et aussi d’autres formes d’abus qui sont propres à l’industrie. Nous avons été blessés, et nous avons vu notre santé et nos relations en pâtir. »

Aussi passionné que l’on soit, la culture du crunch ne peut être justifiée. Ça amène des développeurs, souvent talentueux, à être dégoûtés de leur métier, et à tout arrêter, car ils ne peuvent plus tenir la cadence. Par ailleurs, le premier jeu du studio, Gardens, n’a toujours pas de titre, mais d’après les développeurs, le jeu plongera les joueurs dans un univers évolutif et communautaire, à l’instar des MMORPG avec un aspect social au centre de la proposition.

Le jeu a pour ambition de « croître et d’évoluer avec sa communauté ». Le studio partage par la même occasion des concept arts signés ma-ko. Les inspirations sont fortes, allant du simple Heroic Fantasy, aux bandes dessinés occidentales comme Lanfeust de Troy.

Si le studio arrive à créer des jeux indépendants, communautaires, bienveillants pour les joueurs, et que les conditions de travail sont saines, ils auront tout gagné. On ne peut remettre en cause le succès des jeux Wholesome, qui prennent de plus en plus de place dans notre paysage vidéoludique. Les joueurs comme les développeurs ont besoin de se détendre, et on espère que le premier jeu de Gardens sera une réussite. Vous pouvez d’ailleurs suivre toutes les actualités du studio sur leur site officiel !