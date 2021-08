[Gamescom 2021] Tails of Iron – Un RPG sauce grenouille

L’année 2021 aura probablement été une année charnière en ce qui concerne les jeux indépendants, mis en lumière notamment grâce au report des autres AAA. Certains studios ont d’ailleurs été placés au centre de l’attention, comme c’est le cas d’Oddbug qui se trouve derrière le mystérieux Tails of Iron.

À quoi devons-nous nous attendre ? Vous êtes Redgi, prétendant au royaume des rats, et vous devrez gagner votre titre à grands coups d’estocs et de parades. Nulle négociation possible, le fer et le sang devront parler pour vous faire respecter. Vos ennemis ? Le peuple Grenouille qui n’hésitera pas à prendre les armes pour vous débouter de vos terres. Oubliez les rats mignons, et engagez-vous dans un conflit armé des plus violents contre vos opposants.

Pour le petit point culture, il est intéressant de s’interroger sur l’opposition entre ces deux espèces animales et non sans surprise, ce n’est pas la première fois qu’un conflit éclate. Dans les Fables de La Fontaine, l’une d’elles est intitulée tout naturellement Le Rat et la Grenouille. Cette dernière avait tenté d’attirer un muridé dans l’espoir de pouvoir se délecter de sa personne. Le destin en ayant décidé autrement, grenouille et rat furent dévorés par un merlan opportuniste qui passait par là.

Mais revenons à nos rats et à la suite des aventures qui seront bien obscures, puisqu’il s’agira d’un RPG Souls-like, où vous devrez traverser pas moins de six biomes avec des ennemis toujours plus variés. Pour en venir à bout, vous pourrez construire des combos mortels en fonction des armes utilisées. Pour accompagner votre aventure, Doug Cockle sera de la partie, il sera d’ailleurs le seul narrateur pour conter votre histoire.

Les précommandes concernant Tails of Iron sont d’ores et déjà ouvertes et le jeu est prévu pour paraître le 17 septembre de cette année. En bonus de précommande, vous obtiendrez le DLC Crimson Knights qui vous octroiera trois skins d’armures, de boucliers, d’armes et de casques.