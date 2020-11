Games with Gold – Les jeux gratuits du mois de décembre annoncés

Les nouvelles consoles venant de sortir dans un fracas qui retentit encore à nos oreilles tant ce fut une guerre surement voulue et assumée par les constructeurs, on n’en oublie pas pour autant ce qui est maintenant a considéré comme de vieilles machines poussiéreuses. Le programme Games With Gold subsistant toujours, nous allons parler ici de Xbox One et 360, la Series X|S attendra encore un peu, même si les jeux dont nous allons parler ici, seront forcément disponible sur celle-ci aussi.

Il est donc l’heure de découvrir la sélection toujours moyenne des jeux “gratuits” qu’offre le programme Gold à ses abonnées pour le mois de décembre 2020.

Commençons par le plus connu de cette sélection de jeux avec Saints Row: Gat out of Hell. Stand-alone du quatrième opus, il propose aux joueurs de rejoindre l’Enfer histoire d’en découdre avec Lucifer en personne, le tout bien évidement dans le style loufoque qui accompagne la série depuis le troisième épisode. Ce qui aurait dû être un simple DLC à la base aurait peut-être dû le rester finalement tant il est de loin inférieur à Saints Row 4. Il reste correct néanmoins et offre quelques heures sympathiques de jeu.

S’en suit un certain The Raven Remastered qui nous plonge dans l’univers policier de l’autrice Agatha Christie. Ce n’est certes pas une adaptation de ses écrits, mais commencer à l’aventure à bord de l’Orient Express pour finir au Caire tout en tentant de démasquer un voleur de talent n’est pas un hasard. On y incarne le gendarme Zellner qui, accompagné par le policier Legrand, devra résoudre l’enquête en récoltant des indices, résolvant des énigmes et surtout en interrogeant de nombreux suspects. Un point’n click plutôt sympathique en somme.

Ensuite, il y a Bleed 2. Superbe petit jeu d’action en 2D, il fut une grosse surprise lors de sa sortie sur la scène indépendante. On y découvre une jeune fille du nom de Wryn qui doit se défaire d’extra-terrestres ayant envahi la terre. Pour se faire, elle pourra se servir de divers pouvoirs, d’armes blanches et à projectiles, ainsi que de sa formidable agilité. Intense et grisant, Bleed 2 ravira tous les fans de jeu d’action en manque d’une bonne dose d’adrénaline, d’autant plus qu’il n’est pas si facile que son côté cartoon peut le laisser penser.

Enfin, on retrouve un certain Stacking qui lui aussi fut une petite claque dans la poire lors de sa sortie. Sorte de puzzle game avec un soupçon d’aventure, il met en scène une poupée russe du nom de Charlie qui cherche à retrouver sa famille. Avec son style graphique unique et inspiré, son écriture réussie et son gameplay plutôt bon, il est un petit jeu terriblement accrocheur et émouvant. Une petite pépite qui se doit au moins d’être essayée au moins une fois.

Pour ce qui est des disponibilités de cette sélection, voilà à quoi vous attendre :

The Raven Remastered sera disponible en téléchargement du 1er au 31 décembre

Stacking sera disponible en téléchargement du 16 au 31 décembre

Bien évidemment et comme d’habitude une fois téléchargé le jeu restera dans votre bibliothèque, et ce, même après que la date butoir soit passée. Alors que pensez-vous de cette nouvelle fournée de jeux “offerts” du Games With Gold ?