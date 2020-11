Epic Games Store – Devenez un camionneur de l’extrême

Si cette semaine, l’Epic Games Store vous propose, d’un coté de la simulation de dogfight dans l’espace avec Elite Dangerous, et de l’autre d’intégrer un lycée d’un univers parallèle avec The World Next Door, le jeu offert la semaine prochaine sera quant à lui bien plus … terre à terre.

Il s’agit de Mudrunner, un titre sorti en 2017 plaçant les joueurs au volant d’un véhicule tout terrain avec de nombreux objectifs (principalement des livraisons ) à accomplir. Le hic étant que les livraisons doivent être faite dans des lieux particulièrement reculés de la Sibérie. En somme, une sorte de simulation vidéo ludique des camionneurs de l’extrême.

Ce sont pas moins de 19 véhicules différents qu’il est possible de lancer à travers les vastes étendus de la Sibérie. Vastes et dangereuses, car en effet, une multitudes d’obstacles viendront ralentir votre avancée. Marécages, courants d’eaux violents et bien sûr de la grosse bouillasse, tant d’éléments dangereux prenant vie grâce au nouveau moteur physique. La route ne sera pas de tout repos. D’autant plus, qu’il faudra gérer un système jour/nuit dynamique. Bref, tout ce que l’on attend d’une simulation.

Mudrunner peut, cela va de soit, se découvrir seul. Mais sachez néanmoins qu’il peut aussi être apprécier en multijoueur jusqu’à quatre personnes dans un mode coopératif.

Ainsi donc, si vous êtes amateur de ce genre de titre et que Mudrunner manque à votre bibliothèque, ou bien au contraire si vous désirez découvrir ce type de jeu, il faudra en profiter pour le télécharger gratuitement sur l’Epic Games Store à partir du jeudi 26 novembre à 17h heure française, et ceux jusqu’au 3 décembre.

Au passage, l’on vous rappelle que Mudrunner est également disponible sur PS4, Xbox One, Switch, IOS et Android.