Une distribution “à l’ancienne” pour Microsoft Flight Simulator

S’il y a bien une licence qui a traversé toutes les époques, c’est Flight Simulator ! Le programme de simulation de vol est né en effet en 1976 ; très vite, Bill Gates se passionne pour le soft et en achète la licence pour la distribuer, et cela en 1982, avant même l’arrivée de Windows ! Le programme a ainsi accompagné tous les ordinateurs personnels depuis l’Apple II jusqu’à aujourd’hui.

Authentique vieux de la vieille du jeu vidéo, Flight Simulator dans sa version 2020 va nous ramener quelques 25 ans en arrière, à l’époque des jeux Lucasart qui tenaient sur 9, 10 ou 11 disquettes. L’édition physique du jeu sera en effet distribuée sur pas moins de 10 DVD ! L’objectif est de pouvoir permettre aux joueurs ne disposant pas d’une connexion internet assez fiable de pouvoir s’adonner aux joies du pilotage dans les meilleures conditions.

Au-delà de cette forme de distribution old school, Flight Simulator promet d’être un vrai petit miracle technologique. On parle ainsi de la présence dans le jeu de l’intégralité des pistes de décollage/atterrissage de la planète, et de tous les aéroports existants sur Terre (environ 37000) ! Un boulot façon travaux d’Hercule réalisé par le studio Asobo, installé à Bordeaux et désormais mondialement connu pour son travail sur A Plague Tale: Innocence.

Par ailleurs, le jeu possédera un mode multi, une météo dynamique avec la notion de saisons, un trafic en temps réel crédible, et possiblement un mode VR (à sa sortie, ou un peu plus tard – l’info reste au conditionnel). Jouable aussi bien sur console (Xbox One) que sur PC, et contrôlable au pad, le titre n’en sera pas moins pour autant une véritable simulation, et non pas un jeu d’arcade.

Flight Simulator sort le 18 août prochain, et sera distribué y compris sur PC via la boutique Xbox.