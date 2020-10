PlayStation Plus – Nouvelle vague de jeux gratuits pour s’occuper pendant le confinement

Sony vient de dévoiler les jeux qui intègreront le programme PlayStation Plus pour le mois de novembre 2020, ainsi que quelques informations supplémentaires au sujet du PS Plus Collection.

À partir du 3 novembre, les abonnés PS Plus pourront télécharger gratuitement deux jeux supplémentaires qui viennent s’ajouter à la collection : La Terre Du Milieu : L’ombre de la Guerre et Hollow Knight : Voidheart Edition qui comprend le jeu de base et ses 4 DLC. Petite précision, les deux jeux sont compatibles PS5 et bénéficieront notamment de temps de chargement améliorés. Ils seront disponibles du mardi 3 novembre au lundi 30 novembre.

Un autre joli cadeau attend les premiers chanceux possesseurs de la Playstation 5. La version PS5 du jeu d’aventure Bugsnax par les créateurs d’Octodad sera disponible gratuitement à partir du 19 novembre au 4 janvier 2021.

Le PlayStation Plus Collection, qui permettra aux possesseurs de la PS5 de profiter de jeux phares de la PS4 sans frais supplémentaires avec leur abonnement PS Plus, sera disponible à partir du 19 novembre en France. Voici la liste de tous les jeux compris dans l’offre :

Jeux des studios de Sony :

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Jeux d’éditeurs et développeurs Third Party :

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Une bonne liste de jeux gratuits disponibles, sans se déplacer, pour s’amuser en ce mois de novembre qui s’annonce déjà bien compliqué…