Games with Gold – Découvrez les jeux “gratuits” du mois de novembre

Un mois de novembre aussi morose que l’air du temps pour le programme Games with Gold.

Parce qu’il n’y a pas que la Xbox Series X dans la vie, Microsoft pense aussi aux joueurs encore sur Xbox 360 (et il y en a), mais aussi à ceux qui attendent patiemment leur nouveau bijou manette de Xbox One en main. Cependant, certains risquent d’être refroidis par la sélection de jeux “gratuits” de ce mois de novembre proposés par le programme Games with Gold, car très franchement, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Commençons par le jeu le plus emballant de cette sélection de quatre, Aragami. Un jeu indépendant d’infiltration/action dans lequel on incarne un ninja capable d’utiliser quelques pouvoirs surnaturels liés à l’ombre. Doté d’une jolie pâte graphique, d’un certain goût pour la mise en scène et d’un gameplay vraiment pas mal, ce petit amuse-bouche qui ne paie pas de mine est une véritable réjouissance qui nous vient du studio espagnol Lynce Works. Fort d’un beau succès avec près de 600 000 exemplaires écoulés dans le monde depuis son lancement en 2016, il intègre donc le programme GOLD sur Xbox One et sera disponible en téléchargement du 1er au 30 novembre.

Vient ensuite Swimsanity! sur le même support et disponible lui du 16 novembre au 15 décembre. Alors, sans être mauvais, ce jeu d’action (ou run and gun pour les intimes) jouable en coopération jusque quatre joueurs brillent surtout de par sa touche artistique et son univers que de par l’originalité de son gameplay. Néanmoins, s’il ne détonne pas, il saura offrir quelques heures de bien être aux amoureux du genre. Dispensable, mais agréable comme dirait l’autre.

En ce qui concerne les deux titres “offerts” sur Xbox 360 (et accessoirement sur Xbox One), rien de bien emballant non plus. Si Lego Indiana Jones ravira petits et grands avec une aventure drôle et dans la plus pure tradition des autres jeux peuplés de briques jaunes, Full Spectrum Warrior s’adresse lui a un public adulte. Véritable fleuron du TPS tactique, son seul souci aujourd’hui est son âge puisque le jeu est originellement sorti en 2004… Autant dire qu’il est dépassé sur bien des points aujourd’hui et ne parlera qu’aux joueurs hardcores du genre ou aux petits curieux désireux de s’essayer à une part d’histoire.

Pour ce qui est des dates de disponibilités, Full Spectrum Warriors sera téléchargeable du 1er au 15 novembre et Lego Indiana Jones du 16 au 30 novembre.

Une sélection assez terne donc pour fêter la sortie du nouveau joyau de la gamme Xbox (surtout que ces jeux devraient être disponibles aussi sur ce dernier), mais on s’en contentera, après tout, c’est “gratuit” non ? Ou peut-être est-ce là les derniers balbutiements d’un concept voué à disparaitre au profit du Gamepass tout simplement…