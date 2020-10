Epic Games Store – Deux titres gratuits pour célébrer Halloween

Halloween est presque là, et pour citer Dennis Nedry : ” Tous le monde s’en fout”. D’autant plus cette année, où faire le porte à porte pour récolter des sucreries semble peine perdue.

Reste que la thématique d’Halloween va transparaitre dans nos médias favoris, le jeu vidéo en tête. Ainsi dés la semaine prochaine, il sera possible de récupérer gratuitement sur L’Epic Games Store ,deux titres baignant dans la même imagerie sans pour autant être identiques.

Costume Quest 2

On commence fort avec ce premier titre qui vous demandera ni plus ni moins que de sauver Halloween au coté de Wren et Reynold, une sœur et un frère ayant été dépouillé de leurs bonbons et leurs costumes par une armée de dentistes psychopathes.

Un pitch loufoque mais en rien surprenant pour ce jeu développé par Double Fine Productions, studio fondé par Tim Schaffer ( Psychonauts, Grim Fandango).

L’humour propre aux productions du studio est donc forcément de la partie dans ce rpg au tour par tour multipliant les blagues et références à la pop culture (le seigneur des anneaux, les super-héros etc.). Le pendant vidéo-ludique d’une comédie horrifique, un délice.

Layers of Fear 2

L’ambiance est ici bien moins à la rigolade. Ce titre, développé par le studio polonais Bloober Team dont le futur The Medium est plus qu’attendu, propose d’incarner un acteur Hollywoodien sur un tournage aux conditions des plus étranges.

Prenant la forme d’un jeu d’exploration à la première personne, Layers of Fear 2 ballade les joueurs au cœur d’un véritable film d’horreur interactif.

Toujours impeccable dans sa mise en scène, le jeu réussi à faire peur sans user de jump scare ou autre poncifs du genre horrifique. Un train fantôme vidéo-ludique qui mérite d’y faire un tour.

Voilà deux titres pour frissonner à moindre coût. Ils seront tous deux disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store à partir du 22 octobre, 17 heures, et ceux jusqu’au 29 du même mois. Et en attendant, on vous conseil de mettre la main sur Amnesia : A Machine for Pigs. L’effroi est garanti.