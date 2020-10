Epic Games Store – On continue à fêter Halloween avec deux autres titres

Pas de répit pour les sorties de l’Epic Games Store, la plateforme continue de proposer chaque semaine de nouveaux jeux disponibles gratuitement. Cette semaine encore, afin de célébrer Halloween, la part belle est faite à l’horreur et au macabre. Après avoir sauvé Halloween dans Costume Quest 2 et exploré un paquebot hanté dans Layers of Fear 2, deux nouvelles aventures bercées dans le paranormal s’offriront à nous. Leur point commun ? Être d’excellentes suites de films en jeux vidéo.

Blair Witch

On attaque fort avec Blair Witch, jeu faisant suite au film “Le Projet Blair Witch”, l’un des films d’horreur les plus célèbres qui soit, en plus d’avoir popularisé le film tourné en found foutage, c’est-à-dire entièrement filmé au caméscope et que l’on aurait retrouvé après que les incidents ont eu lieu.

Prenant place après le film, le jeu nous place dans la peau de Ellis qui, accompagné de son chien Bullet, va entreprendre d’explorer le territoire de la sorcière Blair. De manière logique, Blair Witch prend la forme d’un Survival Horror à la première personne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat fonctionne. Blopper Team, le studio derrière le titre, réussit à offrir une expérience horrifique déroutante, effrayante et d’une noirceur envoûtante.

N’étant pas exempt de défauts, le jeu possède un scénario un peu trop manichéen, mais manque surtout d’ambition en termes de gameplay. Reste que l’on est face ici à une œuvre vraiment terrifiante (surtout dans sa dernière heure) qui ravira les fans du genre et des films.

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Lorsqu’on a besoin d’une adaptation de film en jeu, qui est-ce que l’on appelle ? Ghostbusters ! (The Video Game). Sorti en 2009 sur la génération PS3/Xbox 360, Ghostbusters: The Video Game était sans conteste une très bonne adaptation de film en jeu vidéo en plus d’être toujours la meilleure suite à Ghostbusters 2.

Dans ce shooter à la troisième personne, l’on se glisse dans la tenue d’un bleu rejoignant l’équipe deux ans après les événements du deuxième film. Sans être un excellent jeu, Ghostbusters: The Video Game reste un jeu solide avec un gameplay demandant un peu de maîtrise sans être très compliqué. Par contre, concernant tout le reste, le jeu est une véritable réussite. Les designs du cast originel sont réussis, la quasi totalité du cast français est de retour et la musique déchire.

À vrai dire, le problème majeur est que le jeu proposé sur l’Epic Games Store est la version remastered. Or, ce remastered est fort paresseux, n’ajoutant aucun contenu et en supprimant même certains. Plus de doublage VF, plus de multijoueur et aucun bugs rectifiés. Un remastered fait à la va-vite à faible coût. Reste que Ghostbusters: The Video Game est sûrement une meilleure suite à Ghostbusters que la purge de 2016 (ça, c’est certain) ou que le futur Ghostbusters: Afterlife (si vous l’aviez oublié celui-là, c’est normal).

Blair Witch et Ghostbusters: The Video Game Remastered seront tous les deux disponibles sur l’Epic Games Store dès le 29 octobre à 17 heures et ce jusqu’au 5 novembre.