Le Game Pass se dote d’une nouvelle sortie « Day One » surprise

Le Game Pass de Microsoft n’en finit pas d’être la meilleure offre gaming actuellement sur la table. Parmi les dernières évolutions de ce véritable « Netflix du jeu vidéo », on a récemment découvert la possibilité de jouer sur PC via le cloud gaming. Ce qui veut dire la possibilité de jouer sans télécharger les jeux (votre espace disque lui dit merci), mais surtout, c’est la possibilité de faire tourner les derniers jeux du Game Pass sur n’importe quel vieux coucou, puisque ce sont les serveurs de Microsoft qui fournissent la puissance de calcul dans cette configuration. Tout ce qui lui faudra, c’est être capable de jouer une vidéo, et une bonne connexion internet. Les titres profitant de cette fonctionnalités sont encore peu nombreux, mais ce nombre est appelé à rapidement grandir.

Dans le même esprit, l’application Game Pass est désormais disponible pour les smart TV fonctionnant sous Android, là où il y a peu, il fallait encore bricoler avec l’application sous forme .apk pour l’installer sur la télé. On peut ainsi (presque) se passer dès aujourd’hui de machine pour accéder au catalogue du Game Pass : plus besoin de cette carte graphique introuvable pour jouer à The Ascent sur son PC, ni de console pour y jouer dans le salon (pour le peu qu’on dispose d’une télé connectée).

Mais à quoi servirait ces offres technologiques sans le catalogue qui les rendrait vraiment attrayantes ? Là encore, l’offre par abonnement de Microsoft a de quoi séduire. Alors que pour ce mois d’Aout, le très célébré Hadès rejoindra le service (le 13, sur PC, console, et cloud), accompagnant la sortie Day One du très attendu 12 Minutes (le 19, là encore sur PC, console et cloud) au milieu d’une ribambelle d’autres titres (Psychonauts 2, Curse of the Dead Gods, Lumines Remastered…), on vient d’apprendre qu’un nouveau titre rejoindra le Game Pass “day one” : Humankind.

Le 17 Aout prochain, soit le jour de la sortie du jeu, les abonnés au Game Pass sur PC pourront en effet refaire l’histoire de l’humanité dans ce nouveau jeu de stratégie né de la collaboration entre les Français d’Amplitude et SEGA.

Dans cet ambitieux 4x, pas moins de 60 aspects culturels de l’histoire de l’humanité seront à combiner pour créer la civilisation qui, plus que toute autre, laissera son empreinte dans l’histoire. Le jeu réussira-t-il à s’imposer sur le terrain déjà bien occupé par Civilization ? On sait qu’Amplitude a eu à cœur pendant le développement de son jeu d’essayer de porter un regard neuf sur le genre (soit : s’écarter autant que faire se peut du concurrent Civilization). En mettant le jeu au menu du Game Pass, le studio s’assure en tous cas qu’un maximum de joueurs viendra, au moins par curiosité, s’intéresser à sa proposition.