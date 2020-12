The Game Awards 2020 – Festival de démos gratuites sur Steam !

Grosse journée jeux vidéo en ce 10 décembre, avec la sortie plus qu’attendue de Cyberpunk 2077 qui viendra lever les doutes qui pèsent depuis quelques jours sur la qualité finale du jeu. Mais au-delà de Cyberpunk 2077, c’est aussi ce 10 décembre qu’auront lieu, dans quelques heures, les Game Awards 2020 !

Dans ce cadre, et c’est presque une tradition désormais, Steam héberge un festival de démos gratuites, à télécharger pendant une période donnée. Un premier batch de démos est d’ores et déjà disponible, dans lequel vous retrouverez par exemple Little Nightmares II, suite du très réussi premier épisode aux allures de jeu indé pourtant soutenu par Bandai Namco. Autre jeu au programme de ce festival de démos, A Juggler’s Tale, véritable indé pour le coup. Nous avions pu vous parler de ce titre lors de son annonce : il s’agit d’un puzzle platformer en 2D dans lequel on contrôle un pantin retenu par ses ficelles ; les mécaniques de jeux s’articulent ainsi autour du fait de faire progresser la marionnette quand ses fils peuvent lui barrer la route. On l’avait trouvé prometteur, c’est le moment de voir de plus près de quoi il retourne !

Hommage assumé au classique Hexen, Graven est un jeu d’action en vue subjective qui, comme son aîné, mêle châteaux forts, armes médiévales violentes, magie, et effusions de sang pixellisées ! De quoi ravir les amateurs… La démo de Graven est elle aussi dispo sur Steam pendant le Festival Game Awards.

ANNO: Mutationem, Selfloss, Ami… et d’autres jeux encore sont déjà téléchargeables. D’autres devraient rejoindre rapidement la liste. Ces démos seront disponibles jusqu’au 14 décembre, et attention, après cette date, même si vous les avez bien téléchargées, elles ne se lanceront plus ! Ne traînez donc pas trop à essayer les jeux qui vous font de l’œil…!

Les Game Awards, quant à eux, se dérouleront cette nuit, et New Game Plus sera en direct sur Twitch pour suivre et commenter la cérémonie. N’hésitez pas à venir passer la soirée avec nous !