Foamstars – Square Enix acte la fin de l’aventure

Paru en début d’année, d’abord en format payant, le jeu multijoueur de Square Enix n’avait pas réellement obtenu le plébiscite du public. D’ailleurs, comme un aveu d’échec, son éditeur/développeur avait, plus tard dans l’année, opté pour un changement de modèle économique, le passant ainsi (en octobre dernier) vers une formule free-to-play. Une décision qui n’aura, malgré tout, pas aidé à sauver les meubles, puisque la société japonaise vient tout juste de proclamer la fin de l’aventure.

C’est au travers d’un message publié sur le site officiel qu’est tombée la nouvelle : après la prochaine saison (prenant place entre le 13 décembre et le 17 janvier 2025), Square Enix mettra fin à tout suivi de Foamstars. Certes, il sera toujours jouable, mais plus aucun contenu ne lui sera apporté. Ce qui, en quelque sorte, revient à enlever probablement le peu d’intérêt qu’il pouvait encore proposer.

Foamstars restera jouable après l’ultime saison et essayera de maintenir un léger intérêt du public, en lui offrant même une petite session de rattrapage. Square Enix réintégrera tous les season pass précédents, en plus de laisser encore un accès à la boutique de cosmétiques.

Mais, en attendant d’en arriver là, le jeu compétitif offrira donc, à compter du vendredi 13 décembre, la possibilité d’acquérir de nouveaux items via divers évènements et tentera de fournir un peu de fun avec l’implémentation de nouveaux éléments de gameplay. Des ajouts, qui, selon les dires, auront pour but de prolonger l’expérience, et ce, bien après l’ultime mise à jour.

« Dans cette dernière mise à jour, des extensions seront introduites pour améliorer le gameplay, comme la possibilité de personnaliser les prises de vue de chaque personnage, et de nouveaux éléments d’amélioration, comme les gemmes prismatiques, afin que les joueurs puissent continuer à profiter du jeu dans un avenir proche. »

Ceci étant, ce n’est probablement qu’une question de temps avant que la page soit définitivement tournée et les serveurs complétement fermées. Quelques mois ? Une année ? Ce qui est certain, c’est que Foamstars rejoindra les essais peu glorieux de Square Enix, dont l’un des récents tombés n’est autre qu’un de ses échecs les plus spectaculaire : le fameux Babylon’s Fall.