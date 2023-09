Fitness Boxing – Une date pour la collaboration avec Hatsune Miku

Les présentations de Nintendo diffèrent toujours quelque peu selon qu’elles s’adressent au territoire japonais ou à l’international. Et une information glissée dans le Nintendo Direct japonais du 14 septembre n’aura pas manqué d’attraper l’attention des fans de la diva virtuelle : la date de sortie de Fitness Boxing feat. Hatsune Miku: Isshoni Exercise a été révélée. C’est le 7 mars 2024 que les fans résidant dans l’archipel pourront profiter du titre.

De plus, ces derniers jours, le titre s’est révélé petit à petit. Déjà disponible à l’essai lors du Magical Mirai, un événement annuel dédié à Hatsune Miku composé d’une exposition et d’un concert, de nouvelles informations concernant les spécificités du titre ont été annoncées sur le site Famitsu.

Fitness Boxing feat. Hatsune Miku: Isshoni Exercise, comme les autres collaborations de la licence se fonde sur la mouture la plus récente du jeu, Fitness Boxing 2. Les joueurs pourront alors suivre les programmes d’entraînements traditionnels du titre, encouragés par Hatsune Miku plutôt que par les silhouettes plus classiques des titres sportifs de Nintendo.

Il sera d’ailleurs possible de customiser son entraîneuse : si Miku se dote d’un nouveau costume pour l’occasion, ce ne seront pas moins de quatre tenues qui seront disponibles, ce qui inclue sa tenue de scène classique. De manière générale, Fitness Boxing présentera une Miku dans tout ce qu’il y a de plus classique : deux grandes couettes turquoises, des couleurs oscillant entre le bleu et le vert.

Le thème principal sera produit par Cosmo@Bousou, un compositeur très connu des fans, dès les débuts de la Diva, avec des titres comme The Disappearance of Hatsune Miku. Il reste très populaire jusqu’à aujourd’hui, puisqu’il est l’artiste derrière le thème phare des concerts de 2021, Hatsune Miku Creation Myth.

S’y ajoute un mode exclusif, le mode « Miku-xercice » où il faudra mettre ses coups au rythme des titres les plus populaires de la diva. Le site officiel du jeu assure déjà la présence de titres relativement récents comme des classiques plus anciens. Les compositeurs présents seront tout aussi variés : Pinocchio-P, Deco*27, Giga, Ryo, Syudou…

S’il fait plaisir de voir Hatsune Miku faire son retour sur Nintendo Switch, il est impossible de ne pas avoir de pincement au coeur. Cette collaboration met forcément à l’esprit des fans la série des Project Diva, une série de jeux de rythme dédiés à Hatsune Miku, dont les titres se sont déclinés sur diverses consoles, de la PSP à la Switch en passant par la 3DS, la PS4, et les bornes d’arcades.

Apparue dès 2008, la licence jouit encore aujourd’hui d’une très bonne réputation près des fans de la chanteuse. Cependant, cela fait depuis 2016, avec la sortie de Project Diva X sur PS Vita et PS4 que la licence a atteint un point mort, se contentant de recycler les ports arcade sur consoles et PC. Sega et Crypton semblent lui préférer le titre mobile Project Sekai, probablement plus rentable. Cette absence se fait d’autant plus ressentir que cette année, Hatsune Miku célèbre ses seize ans : elle a rattrapé l’âge fictif que lui avaient donné les concepteurs du logiciel.

A ce titre, Crypton Future Media met en avant ses personnages à travers diverses campagnes, plus ou moins officiellement liées à ces célébrations : nouvelle ligne de figurines, un concert spécial… il n’est pas anodin que le calendrier de Fitness Boxing et du Projet Voltage s’alignent aussi bien avec la date d’anniversaire effective de Hatsune Miku, le 31 août.

Pour autant, Fitness Boxing s’annonce comme un titre profitant réellement des caractéristiques de Hatsune Miku. Il sera loin d’être un lot de consolation. Pour les fans de la Diva qui se procureront le jeu sans avoir joué aux autres titres de la licence, il offrira un nouveau gameplay, qui s’adapte très bien au genre du jeu de rythme plus classique souvent associé à Hatsune Miku. Les morceaux d’ores et déjà présents dans le titre promettent des séances d’entraînement musclées et efficaces !