Project DIVA MegaMix + – Hatsune Miku s’invite sur Steam

Depuis sa première apparition sur PSP en 2009, Hatsune Miku et ses Project DIVA ont amené beaucoup de joueurs à recommencer pendant des heures le même morceau à cause d’un passage en plein milieu qui était imbattable. Et c’est pour ça qu’ils en redemandent : cette frustration, c’est bien ce qui fait toute la saveur du genre ! D’habitude réservée aux consoles PlayStation, Nintendo, et à l’arcade (uniquement au japon), la licence est pour la première fois accessible aux joueurs PC : Project DIVA MegaMix +, portage du jeu Switch Project DIVA Mega Mix, est arrivé sans préavis sur Steam ce 26 mai.

MegaMix sur Switch est déjà un portage du Project Diva Future Tone de la PS4, lui même une redite du jeu d’arcade. Si la version PS4 sortie en 2016 avait reçu un bon accueil par chez nous, puisqu’elle rendait accessible le catalogue très riche de la version Arcade, MegaMix avait été critiqué pour l’aspect fatigué du jeu.

Adaptée à la switch, la patte graphique avait été simplifiée pour soulager la console, et la liste des morceaux avait été allégée de cinquante morceaux, bien entendu disponibles monnayant finance à travers des DLC. Cela dit, MegaMix gardait l’avantage d’être sur une console portable. Il était donc agréable de retrouver une expérience similaire à celle des premiers jeux sur PSP et PSVita, et le gameplay n’ayant aucune différence, il était tout de même possible de passer un très bon moment sur le jeu.

Après deux ans sans donner de nouvelles, il est bon de voir Project DIVA revenir. Mais, est-ce que cela signifie réellement quelque chose de bon pour la franchise ? Project DIVA MegaMix avait déjà eu une réception mitigée. Alors, est-ce qu’en faire un portage en vaut vraiment la peine ?

La version PC résout déjà un des problèmes majeurs : il est désormais possible de choisir entre l’esthétique de MegaMix ou l’esthétique de Project DIVA Future Tone. Elle ramène aussi plusieurs aspects secondaires qui promettent d’être plus agréables sur PC : le studio photo ne sera alors plus cantonné à l’esthétique MegaMix, qui, bien qu’ayant des qualités, ne brille certainement pas par ses arrêts sur image, et la possibilité de customiser des tee-shirt fait son retour. C’est une bonne nouvelle pour les joueurs se cantonnant aux PC qui sont fans de la chanteuse. C’est indéniable. Cela dit, pour les autres, nous comprendrons que l’idée de repasser à la caisse semble superflue.

De plus, deux ans après la sortie de MegaMix et six ans après la sortie de Future Tone, la seconde réédition de la version Arcade peut poser une inquiétude légitime sur l’avenir de la licence. En effet, le dernier jeu entièrement original, avec le gameplay classique, date de 2016, avec Project DIVA X. Le jeu est dans les calibres standards pour un Project DIVA : entre trente et quarante morceaux, quelques ajouts en DLC, et une sortie mondiale sur Switch et PS4.

Cependant, déjà, une partie des joueurs déplore le parti pris de ne présenter que des danses pour les clips, en rupture avec le précédent jeu F2nd, qui avait parmi les clips les mieux réalisés de la franchise. C’est également à ce moment-là que le producteur Hiroshi Utsumi choisit de quitter SEGA. On nous promettait alors que la licence ne serait pas délaissée. Aujourd’hui, il est possible d’en douter.

Et en même temps, la publication de la version Arcade sur PS4 en 2016 ne pouvait que sonner comme une finalité. Il s’agit du jeu le plus peaufiné visuellement et le plus complet en termes de contenus, il est peut-être difficile de rebondir sur le format plus court des jeux uniquement console. D’autant plus que Future Tone était régulièrement mis à jour à travers des DLCs donnant accès aux derniers morceaux ajoutés à la version Arcade. Or, celle-ci ayant subi de plein fouet les retombées de la crise sanitaire, elle n’a plus de morceaux ajoutés et, par ricochet, Future Tone non plus.

Cependant, SEGA n’est peut-être simplement pas pressé de ramener la licence phare : Hatsune Miku n’est pas sans excursion vidéoludique. Hatsune Miku Project SEKAI Colorful Stage est la première application sur le classement « application musicale » sur l’app store japonais. Avec un modèle similaire aux BanG Dream et autres LoveLive!, Project SEKAI y ajoute le savoir-faire de SEGA ainsi que des artistes évoluant autour de Miku. Pour un jeu mobile à gacha, il est joli, très riche en contenus, et jouit d’une track list conséquente avec beaucoup de morceaux cultes. Et ça paie : le jeu passe bien devant ses rivaux, BanG Dream devant se contenter de la cinquième place.

Ce modèle du jeu à gacha, surtout un qui fonctionne aussi bien, avec autant de contenus et de joueurs, est bien plus dans l’ère du temps que la formule classique. Cependant, il reste qu’il conserve un sentiment d’inachevé en comparaison aux jeux consoles.

Chez les idoles virtuelles aussi, le monde évolue. Il est peut-être temps d’accepter que la licence n’aura plus de nouvel opus aussi novateur que Project DIVA avait pu l’être en 2013. Dans ce cas, Hatsune Miku Project DIVA : MegaMix + reste un jeu complet, et pour peu qu’on y mette le prix du DLC, on se retrouve plus face à l’original Project DIVA Future Tone : les joueurs PC ont accès à la mouture du jeu la plus complète à ce jour.

Et si, en tant que fan de Hatsune Miku, on ne peut qu’espérer un retour en force de la ligne principale des jeux, dans le cas où l’aventure s’arrêterait là, alors autant le faire avant qu’on arrive au jeu de trop.