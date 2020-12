Fire Emblem Heroes – Le livre 5 est enfin disponible

Une page se tourne dans le livre de Fire Emblem Heroes, mettant fin aux aventures de Sharena, Alphonse et Anna dans le monde des songes et des cauchemars. Naturellement, une page ne pouvant rester blanche très longtemps dans une industrie aussi riche que celle du gaming mobile appelle forcément une suite. Le chapitre 5 s’ouvre et nous laisse entrevoir le ton et les thèmes auxquels les différents héros de Fire Emblem seront confrontés pour les mois à venir.

Mais après être sortis victorieux de leurs batailles dans le monde des rêves et après avoir vaincu la mort elle-même, vers quels nouveaux sommets pourraient-ils bien se retrouver opposer ? Mauvaise nouvelle pour les amateurs de thématiques capilotractées, on revient vers des thèmes plus communs. Effectivement, le livre 5 plongera les personnages de Fire Emblem Heroes dans des aventures baignées de magie et de technologie, un côté steampunk pas forcement mal venu et qui nous rappèlera volontiers Codename S.T.E.A.M., jeu 3DS parfaitement passé inaperçu pour de mauvaises raisons.

Naturellement, de nouvelles quêtes feront leurs entrées et, comme il est d’usage, un personnage 5* vous sera offert à la fin du premier chapitre. Son nom est Reginn et elle est la soeur du roi de cette nouvelle région, pays ayant réussi la prouesse de mixer science et magie comme annoncé plus tôt. Cette dernière sera d’ailleurs parée d’une armure lui permettant de tirer des missiles. Nous pouvons donc imaginer que les héros qui vont suivre pourraient donc bien être armés d’armes à projectiles.

Ce lancement s’accompagne par l’arrivée d’autres héros provenant de Fire Emblem: The Sacred Stone, à savoir Duessel, Natasha, Knoll et Caellagh. Notons que, puisque les rouages qui habilleront les nouveaux skins appellent à des changements, les mécaniques d’invocation sont à présent revues et que, dorénavant, plus vous invoquez d’unités sans mettre la main sur un personnage rare, plus vos chances augmentent. Une retouche bienvenue pour les habitués de la poisse.

Alors, qu’en pensez-vous ? Vous pouvez dès à présent découvrir ce nouveau livre dans Fire Emblem Heroes et tous les bonus qui vont de paire.