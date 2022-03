Final Fantasy Origin: Stranger of Paradise laisse planer le doute

Suites aux bien maigres annonces du dernier State of Play en date, Square Enix a déployé une troisième et dernière démo pour Final Fantasy Origin: Stranger of Paradise. À quelques jours à peine de la sortie du titre, cette démo nous fait craindre une gamelle quasi inévitable pour une licence qui aurait pu tant nous offrir.

Nous l’avions déjà évoqué lors d’articles précédents, Square Enix et Team Ninja ont su répondre aux retours des joueurs concernant la qualité visuelle générale des démos antérieures. Nous aurions presque envie de revenir sur nos propos en regardant les nouvelles cinématiques : animations personnages datées, textures qui tardent à s’afficher, clipping, cadre globalement flou. Inacceptable en 2022 pour une licence tamponnée Square Enix.

Il en va de même pour la direction artistique. Cette démo vous donne accès aux trois premiers niveaux du jeu et chacun d’entre eux n’est qu’une succession des mêmes assets qui s’enchainent inlassablement jusqu’à votre rencontre avec le boss de la zone. Même si vous ne vous attardez pas spécialement sur l’apparence des NPC, vous remarquerez aisément que les mêmes dix villageois peuplent les deux premières villes du jeu.

La plus grande déception reste la narration du titre. Anecdotiques, les cinématiques sont sans fond et nous rabâchent les mêmes dialogues jusqu’à l’usure sans nous convaincre ou nous attacher aux différents protagonistes.

Impossible de comprendre comment des noms comme ceux de Kazushige Nojima (scénariste sur FF7, 8, 10, 15, saga Kingdom Hearts) encore de Tetsuya Nomura (pointure de chez Square Enix ayant collaboré à d’innombrables chef-d’œuvres) peuvent apparaître dans les crédits de ce titre. Team Ninja, de son côté, semble nous offrir l’experience d’un mauvais Nioh 2 arborant un triste skin Final Fantasy.

À moins de nous surprendre avec l’existence d’un patch Day One conséquent, mais qui rendrait par la même occasion obsolète cette bien triste démo, Final Fantasy Origin: Stranger of Paradise s’annonce comme une future déception sur presque tous les critères. Difficile de passer après Elden Ring ou encore Horizon: Forbidden West mais inacceptable de proposer au public une aussi piètre image de ce que Square Enix et Team Ninja aurait pu nous proposer en alliant leur savoir-faire. Verdict final le 18 mars (ou le 15 mars pour les personnes ayant précommandé) sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.