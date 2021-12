Final Fantasy XVI – Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles ?

Dans un communiqué de presse publié ce matin sur le Twitter officiel de Final Fantasy XVI, le producteur Naoki Yoshida explique que le développement a été retardé d’environ six mois à cause de la crise sanitaire. Annoncé pour la première fois en septembre 2020 lors du PS5 Showcase, trailer à l’appui, le jeu s’est montré depuis plutôt discret. Peut-être même trop discret puisqu’il a été absent du State of Play d’Octobre et du dernier événement important de l’année, les Game Awards alors même que certaines informations importantes du titre manquent à l’appel. C’est sans surprise que nous apprenons le report de Final Fantasy XVI.

Comme la plupart des titres en développement, les raisons de ce retard sont évidemment dues à la crise du coronavirus. Naoki Yoshida explique que la transition avec le télétravail a été plutôt complexe et a demandé du temps, ce qui a eu un impact sur certains aspects du développement. Ce retard n’a pas touché uniquement Square Enix puisque le producteur nous informe que certains sous-traitants n’ont pas pu délivrer à temps les assets commandés. Ces problèmes, qui ont pu retarder considérablement le développement du titre ont été pour la plupart résolus et n’auront, théoriquement, plus d’impact majeur. Cela permettra donc aux équipes de se concentrer sur l’amélioration des rendus, d’affiner les mécaniques de combats et de piloter l’optimisation générale des graphismes.

« Notre principal objectif est de mettre les mains sur le jeu le plus vite possible afin de le peaufiner. » Naoki Yoshida

Après ce mea-culpa, quand pouvons-nous espérer obtenir davantage de renseignements sur ce nouvel opus ? Rassurez-vous, l’homme s’engage à fournir de nouvelles informations et des images inédites du jeu au printemps prochain. Pour l’instant, Final Fantasy XVI est attendu à une date encore inconnue et exclusivement sur PlayStation 5.