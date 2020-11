Final Fantasy XIV – Faisons un point sur les événements en cours

Halloween vient tout juste de passer, et si vous êtes un joueur régulier de Final Fantasy XIV, vous avez du remarquer que nous n’avons pas eu le plaisir de retrouver la Veillée des Saints cette année. Vous le devinerez assez facilement, mais la situation sanitaire compliquée aura malheureusement contraint les équipes à faire des choix de contenu, et avec le retard pris sur les mises à jour de l’épopée, c’est Halloween qui en a souffert. Malgré tout, concernant cet event précis, des nouveautés et des promos (jusqu’à -30%) sont à retrouver côté cosmétique dans la boutique en ligne, avec notamment la possibilité de vous payer les récompenses de la Veillée des Saints 2019 si vous les aviez raté.

La Veillée des Saints 2020 est donc annulée, mais tout n’est pas perdu pour les joueurs, car actuellement, beaucoup de choses ont tout de même été mises place pour les occuper, à commencer par la campagne de connexion gratuite.

Alors que nous venons à nouveau d’entrer en période de confinement, sachez qu’il est possible, si vous souhaitez revenir sur le jeu pour voir un peu son évolution, de profiter d’une campagne de connexion gratuite de 96 heures. Attention il ne s’agit pas de 96 heures jouées, mais bien d’une période de 4 jours consécutifs. Choisissez donc bien le moment auquel vous aurez recours à cette campagne, histoire d’en profiter un maximum, tout en sachant que la date limite pour vous lancer, sera le lundi 23 novembre à 15h59.

Une fois de retour sur le jeu, le Gold Saucer saura vous accueillir comme il se doit avec son événement dédié. Pour participer, il vous suffira vous rendre auprès de l’un des émissaires de l’une des trois capitales éorzéenne pour y accepter la quête qui vous permettra d’aller récupérer un maximum de PGS et de récompenses grâce aux bonus en cours durant l’event, qui se terminera le 20 novembre à 15h59.

Enfin, l’event Yo-Kai Watch est de retour depuis un moment maintenant, mais restera en place jusqu’à l’arrivée de la mise à jour 5.4. Il s’agit certainement de l’un des events les plus complets que nous ayons eu dans Final Fantasy XIV, et si vous l’aviez manqué en 2016/2017, nous ne pouvons que vous conseiller de vous jeter dessus pendant qu’il en est encore temps. Vous pourrez récupérer une grosse collection de mascottes, d’armes, et si vous aviez déjà participé à cet événement, vous pourrez tout de même y voir un intérêt puisque 4 nouvelles armes et autant de mascottes sont maintenant disponibles.

Donc pas de Veillée des Saints pour Final Fantasy XIV en 2020, mais tout un tas d’events biens en place pour passer de bons moments avec ses amis et les membres de sa compagnie !