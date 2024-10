Fermeture de « Team Blue » – Netflix retire ses pions du jeu vidéo ?

C’est le media Gamefile.news qui a obtenu l’information : un studio monté par Netflix, et destiné à produire des jeux de qualité AAA vient d’être discrètement fermé. Sans encore de nom officiel, le studio était désigné comme « Team Blue », s’était construit sur le recrutement de vétérans du jeu vidéo, ayant eu de grandes responsabilités sur des jeux comme Halo, God of War, ou Overwatch. Netflix s’était déjà illustré en achetant Night School Studio, développeur d’Oxenfree, et le recrutement pour la « Team Blue » avait été vu comme un nouveau pas décisif dans le monde du jeu vidéo. Le studio n’aura pourtant pas eu l’opportunité de sortir le moindre titre.

Alors est-ce que cela signifie que Netflix compte se retirer peu à peu du jeu vidéo ? On sait que le secteur connait quelques difficultés depuis de nombreux mois, et que celles-ci peuvent potentiellement refroidir les investisseurs. Mais le modèle « à la Netflix » est peut-être moins source de risques que la sortie traditionnelle d’un jeu AAA en boutique. L’important pour le géant du streaming, c’est de remplir son catalogue, et qu’on en parle. C’est ainsi qu’il convaincra peut-être les curieux de venir s’abonner…

Mais justement, peut-être ne parle-t-on pas assez de l’activité gaming de Netflix, dont les efforts pour proposer une gamme étendue de jeux sont à souligner. Bien que ce ne soit pas son cœur de métier, l’offre du service de SVOD n’a pas à rougir même devant les leaders de ce marché que sont les catalogues du Game Pass ou du service PS Plus. Avec cette spécificité, un peu comme pour son offre vidéo, de s’adresser à une grande variété de joueurs, du plus casual au plus confirmé, du plus jeune au plus vieux.

La plateforme propose en effet aussi bien des petits jeux à dégainer en attendant le bus, comme des match-3, que des jeux narratifs au long cours (Kentucky Route Zero, Oxenfree…), des grands classiques du jeu mobile (Monument Valley, Cut the Rope, World of Goo…) comme des grands classiques tout court (Braid Anniversary Edition, GTA Trilogy !), des jeux à licence très populaires (Sonic Mania Plus, TMNT: Shredder’s Revenge…) ou des indés assez pointus (The Case of the Golden Idole, Immortality, Into the Breach…). On attend aussi la première vraie grosse exclu Netflix, Harmonium, qui pourrait faire passer le service à un autre niveau, question jeux vidéo.

Alors la fermeture du studio de la « Team Blue » vient-elle marquer un tournant dans les ambitions de la marque au N rouge ? On en doute. Trop d’investissements ont été faits ces derniers mois pour qu’un revirement complet soit déjà à l’ordre du jour. Un échec total d’Harmonium pourrait éventuellement entraîner une décision de ce type… mais le jeu n’est pas encore sorti ! Il est plus probable que ce soit les ambitions multiplateformes de Netflix, auxquelles était dédié la Team Blue, qui soient un peu freinées, pour se concentrer d’abord sur le mobile. Après tout, Netflix a toujours avancé doucement mais surement dans le secteur…