Fearmonium – Petite peur deviendra grande phobie

Fearmonium est un jeu développé par une seule personne, il s’agit de Slava Gris. Ce dernier est titulaire d’un master en psychologie, et souhaite à travers les jeux vidéos nous enseigner quelque chose. Dans son tout premier jeu, Reflexion Of Mine, nous avions la possibilité d’incarner une jeune fille atteinte du Trouble Dissociatif de l’Identité (appelé communément TDI). Le TDI peut être expliqué comme une cohabitation de différentes personnalités au sein d’un même corps appelé “système”. Le bagage scolaire de Mr Gris nous permet donc d’en apprendre d’avantage sur la psychologie humaine et plus précisément sur les phobies que nous pouvons éprouver !

C’est d’ailleurs le but de Fearmonium : nous y incarnons une pensée dérangeante qui va devoir faire son chemin et sa place pour gravir les échelons, passer au stade de peur et enfin, au stade de la phobie. Mais d’abord qu’est ce qu’une phobie ? Il s’agit d’une aversion profonde pour quelque chose ou quelqu’un, on la qualifiera généralement de peur irrationnelle. Dans ce cas notre hôte, Max aura une peur panique des clowns, la coulrophobie.

Il vous faudra affronter d’autres phobies et également Lady Depression pour vous faire un nom, seulement Slava Gris a voulu, à travers son jeu, nous faire comprendre qu’une phobie peut dégrader nos conditions de vie, nous pensons notamment aux personnes atteintes de phobies sociales, qui ne peuvent même plus sortir de chez elle ; et a contrario certains individus parviennent à maîtriser leur phobie et font de leur faiblesse une force.

Fearmonium s’inscrit dans les jeux type metroidvania, il est disponible depuis hier sur la plateforme Steam. Ce jeu nous paraît être une petite pépite de jeu indé, ce qui nous permet encore une fois de démontrer qu’on peut allier divertissement et apprentissage ! Pour terminer voici quelques mots du développeur lui-même (traduction libre) :