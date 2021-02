In Sound Mind – La folie devrait aussi débarquer sur Switch

Initialement prévu sur Pc, Xbox Series et Ps5 en juin dernier, l’étrange et néanmoins attirant In Sound Mind devrait également pouvoir se jouer sur la Nintendo Switch avec une Edition Deluxe proposant la bande-son numérique du groupe The Living Tombstone ainsi qu’un artbook dématérialisé.

En effet, le prochain survival-horror développé par Modus Games et édité par We Create Stuff à d’ores et déjà fait sensation lors de son annonce car ils ne sont pas novices dans le genre horrifique. Les créateurs de Nightmare House ont ici repoussé les limites de la psyché pour nous proposer une expérience de la peur assez inédite. Les plus courageux pourront mettre leurs nerfs à l’épreuve dès maintenant car une démo est déjà disponible sur Steam.

In Sound Mind est un jeu d’horreur psychologique, à l’esthétique et bande-son très psychédéliques, qui propose un univers troublant, à la première personne, dans lequel le joueur sera prisonnier dans des souvenirs horribles et angoissants. Chaque souvenir proposera un niveaux rempli de puzzles, armes, énigmes et boss uniques, promettant ainsi une expérience différente à chaque souvenir. Ici, il est question de mettre l’ensemble de sens à mal, de troubler nos repères de joueurs.

À la manière du cinéma d’horreur, le jeu vidéo se trouve régulièrement de nouvelles figures de proue, offrant une nouvelle approche du genre très ancrée dans son époque, qui entrent dans l’Histoire du média (Resident Evil, Silent Hill…) . En sera-t-il de même pour ce très prometteur In Sound Mind?

Quoi qu’il en soit, les amateurs du genre seront ravis d’être bousculés dans leurs certitudes, d’autant qu’en cette période de pandémie mondiale, bon nombre de jeux en développement sont soit ralentis, soit repoussés.

De plus, le survival-horror n’a pas eu beaucoup de titres mémorables à se mettre sous la dent depuis longtemps. Mais 2021 devrait être une année faste pour le genre car en plus de In Sound Mind, le prochain opus de l’indéboulonnable Resident Evil est lui aussi attendu.

Dans son cas c’est pour le mois de mai prochain contrairement à In Sound Mind qui, à ce jour, n’a aucune date de sortie officielle annoncée.