[E3 2021] Everwild, le grand absent qui fait tristement parler de lui

Du feu de Dieu, le Showcase l’était assurément. Clairement en tête de liste des démonstrations les plus réussies de l’E3 cuvée 2021, le spectacle offert par Microsoft valait le détour. Entre la myriade de titres annoncés day one pour le Game Pass, et les nombreux trailers de gameplay, il y avait clairement de quoi faire ! Un show qui aura cependant aussi fait briller par leur absence quelques uns des grands titres déjà dévoilés lors des précédentes années, dont un certain Everwild…

Développé par un Rare (Sea of Thieves) qui a reprit du poil de la bête, Everwild avait émerveillé son monde lors de sa présentation l’année dernière. Un titre “d’apparence” multijoueurs (bien que l’on en ait vu très peu) qui se voulait être l’une des grosses cartouches de Microsoft pour sa nouvelle Xbox Series X. Malheureusement, le peu de communication qui émane du studio au sujet du jeu ne laisse rien présager de bon.

Tout commença par le départ de son directeur créatif quelques mois à peine après l’annonce du jeu, faisant d’ores et déjà planner comme une odeur de “ça va pas être de la tarte” au sein du studio. Et récemment, Jeff Grubb a confirmé cette tendance à la difficulté dans laquelle s’empêtre Rare. D’après ses dires, le titre aurait même repris son développement à zéro, n’offrant qu’une hypothétique date de sortie pour 2023. Encore une fois, cette information doit logiquement être considérée comme une simple rumeur, car aucune nouvelle n’a officiellement filtrée de la part des développeurs, en dehors du fait que ces derniers ne savaient pas trop quelle direction prendre pour Everwild.

Une absence de nouvelles qui pourrait aussi signifier l’abandon possible du titre dans les prochains mois, condamnant les p’tits gars de chez Rare à la malchance, un fait loin d’être rare depuis l’acquisition par le géant Microsoft.