Tamarin – Un hommage aux productions Rare bien entouré

Quelque peu effacé depuis la fin des années 2000, le genre du platformer 3D refait surface ici et là avec des titres tels que Yooka-Laylee ou a Hat in Time. Des titres qui puisent abondamment leur inspiration dans les hits qui ont forgés le genre du platformer 3D. Que ce soit les productions de chez Nintendo avec Mario 64 ou, ce qui va nous intéresser, celles du studio Rare. Mais l’inspiration seule ne suffit pas, du moins pas pour Omar Sawi, fondateur de Chameleon Games et réalisateur de Tamarin, un platformer d’action 3D, prévu pour le 10 septembre 2020 sur Playstation 4 et PC.

Quitte à développer un platformer 3D, Omar Sawi s’est entouré d’une équipe composée ni plus ni moins d’anciens de chez Rare ayant œuvré sur des jeux, disons le franchement, cultes. À la volée, on peut citer Steve Mayles, character designer sur Banjo-Kazooie et Kev Bayliss, designer sur Diddy Kong et Battletoads, qui se sont occupés du design des personnages de Tamarin. Mais également, Richard Vaucher en charge de la production artistique, qui avait démontré ses talents sur Donkey Kong 64. Enfin, on ne recréé pas l’ambiance des jeux Rare sans un brin de bonne musique. Pour cela, Omar Sawi a laissé la baguette à David Wise qui avait composé les sublimes musiques de Donkey Kong Country.

Cette équipe d’Expendables du jeu vidéo s’est donc rassemblé pour développer Tamarin, nous plaçant dans la peau … et bien d’un tamarin. Un petit singe au pelage roux beaucoup trop Kawaii qui devra terrasser des hordes d’insectes de taille anormale afin de sauver sa famille. Coté gameplay, l’aventure du petit primate regroupe toute les caractéristiques du platformer 3D avec ses personnages mignons et son lot d’acrobaties. Une formule à laquelle vient s’ajouter une part de metroidvania avec des zones explorables interconnectées. Mais aussi du third person shooter lors d’affrontements.

Enfin, le jeu ne se veut pas vide de sens. Les antagonistes du jeu sont partisans d’une industrialisation actives qui détruit l’environnement où réside notre héros poilu et sa famille. Ainsi, derrière une expérience avant tout fun, Tamarin désire nous rappeler l’effet de notre mode de vie sur la nature. Un message important, surtout dans un jeu à destination des plus jeunes.

Tamarin s’annonce comme un jeu qui séduira, bien sûr, les jeunes gamers, et apportera une énième brise de nostalgie sur les amateurs de platformer 3D. Et justement, là réside le reproche que l’on pourrait faire au jeu de Chameleon Games. Un reproche qui est fait à la quasi totalité des platformer 3D actuel. Celui de ne pas assez se détacher des jeux de l’age d’or du genre et notamment des productions Rare. De n’apporter au final qu’une évolution visuelle en se reposant sur les mêmes éléments de gameplay éprouvés il y a plus de 20 ans. Et il est vrai que l’on arrive au même constat avec Tamarin qui malgré une tentative de varier le gameplay fini par emprunter des phases de tir à Ratchet et Clank et même les petits oiseaux bleu à Sonic !

Alors évidemment, on ne va pas jouer à l’idiot et feindre de ne pas comprendre que tout ces jeux sont créé justement dans une démarche de rendre hommage aux platfomer 3D de l’age d’or, et permettant au passage au genre de perdurer. Tamarin et son équipe d’anciens de chez Rare le symbolise trés bien. Mais alors, cela veut t’il dire que le genre du platformer 3D est mort ? Et que seul émergeront de façon sporadique des jeux à la fonction commémorative ? Sans pouvoir espérer évoluer afin de renaître pleinement. N’hésitez pas à venir en débattre.

En tous cas, si Tamarin vous tente, vous pouvez le précommander via son site officiel, ce qui offre certain avantages comme -10% sur le prix, des fonds d’écrans gratuits (disponibles immédiatement), la possibilité de découvrir à l’avance un morceau de la soundtrack, mais aussi quelques cheat codes (à l’ancienne). Le jeu lui sortira pour de bon le 10 septembre 2020 sur Playstation 4 et PC.