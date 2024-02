Epic Mickey Rebrushed – Nouveau coup de pinceau pour la souris

Voilà 14 ans maintenant que Mickey est entré dans le laboratoire du sorcier Yen Sid pour y trouver son pinceau magique. Epic Mickey voyait le jour en 2010 sur Wii, à l’époque où la console de Nintendo n’avait pas encore connu son insolent succès. Le concept était simple : mettre en scène Mickey au cours d’un plateformer dessinant ses décors au cœur d’un monde magique.

Même si la licence n’a pas su toucher un large public, le studio Junction Point Studios a tout de même donné naissance à deux nouveaux opus deux ans après la sortie du premier, à savoir Epic Mickey : Le Retour des héros et Epic Mickey: Power of Illusion. Depuis 2012, la franchise n’avait plus donné signe de vie jusqu’à ce qu’Epic Mickey Rebrushed, un remake d’Epic Mickey premier du nom, fasse son apparition au cours du dernier Nintendo Direct.

Vous l’aurez compris, notre bon vieux Mickey Mouse dit adieu à son acolyte Oswald pour revenir aux sources, dans les temps où il était encore seul pour lutter contre les forces du Mal. Epic Mickey Rebrushed profitera d’une refonte graphique que l’on souhaite croire appréciable, et le titre viendra vanter les mécaniques de l’époque remises au goût du jour. Même si les autrichiens de THQ Nordic reprennent la main sur ce remastered, la franchise est toujours soutenue par le concepteur Warren Spector. Ainsi, on aime penser que sa contribution au développement du titre ne peut annoncer que du bon quant à la qualité de ce dernier.

L’annonce d’Epic Mickey Rebrushed vient une fois de plus souligner l’amour inconditionnel éprouvé par Nintendo pour les rééditions su ces dernières années. Extensions, portages et remastered à gogo, toutes les techniques sont bonnes pour nous faire passer de « nouvelles » productions sous le nez. Cela donne souvent aux directs un goût amer de déjà-vu, et certaines grosses licences ont failli nous faire perdre espoir (à commencer par Zelda avec Skyward Sword HD ou Mario Kart avec le pass circuits additionnels).

Reste à voir si le temps a réussi à faire son travail, et si le titre vendu ici propose une réelle refonte ou n’est que le portage de performances techniques passées. Aucune date de sortie révélée pour Epic Mickey Rebrushed, si ce n’est que le 25 mars fait son apparition au tout début du trailer, ce qui laisse penser qu’un second trailer (ou une sortie) pointera le bout de son nez à ce moment-là. Le remake sera exclusif à la Switch, et on espère que Mickey se fera meilleur peintre qu’en 2010.