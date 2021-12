Eneba – Une marketplace pour guider tous les joueurs

Êtes-vous un joueur à la recherche d’un site pour acheter et vendre vos articles de jeu ? Si c’est le cas, vous êtes le bienvenu sur Eneba. La particularité d’Eneba par rapport aux autres boutiques en ligne est sa niche, créée exclusivement pour les joueurs et les personnes intéressées par la vente de matériel pour PC destiné à améliorer leur expérience. Le magasin propose des produits physiques et numériques aux meilleurs prix. Vous avez le choix entre l’achat de jeux vidéo, de consoles de jeux, d’ordinateurs portables, d’accessoires et même de carte PlayStation Network.

Prenez les meilleures décisions

L’un des articles les plus demandés chez Eneba sont les consoles de jeux, en particulier les plus récentes. Les dernières consoles PlayStation entrent tout à fait dans cette catégorie. Même si la PS5 est le dernier modèle, la gamme de consoles PS4 est plus large. Il peut donc être difficile de décider quelle console correspond le mieux à vos préférences. Pour cette raison, il est important de connaître les avantages et les inconvénients des deux consoles.

Prix : é tant donné qu’il s’agit du modèle précédent, vous pouvez trouver des consoles PS4 à un prix plus bas. Naturellement, la PS5 est plus chère en raison de ses améliorations technologiques. En résumé, si vous avez un budget limité, la PS4 reste un excellent achat. Dans la plupart des cas, les offres de consoles PS4 sont accompagnées d’accessoires et de jeux supplémentaires, mais le PS4 prix ne dépasse généralement pas le PS5 prix .

Votre équipement : l orsque vous achetez une console, vous devez tenir compte des caractéristiques de votre matériel domestique, à savoir la capacité de votre écran de télévision. Si elle est supérieure à la norme, atteignant 4K HDR, les deux consoles peuvent présenter leurs meilleures capacités.

Résolution : La PS5 fonctionne jusqu’à 4K à 120Hz et 8K, tandis que la PS4 sort à 1 080p. Néanmoins, pour profiter de la première, il est préférable d’avoir un téléviseur compatible HDR, et les jeux doivent être mis à jour et adaptés aux différentes mesures visuelles.

GPU (processeur graphique) : Le GPU de la PS5 atteint 2,23 GHz, ce qui le rend presque huit fois plus puissant que le GPU de la PS4 de 0,8 GHz. Ainsi, la vitesse de génération des graphiques dans la PS5 vaut la peine d’être notée.

Mémoire : La RAM (Random Access Memory) est également importante pour les joueurs, car elle conditionne la capacité de la mémoire à court terme à coordonner des tâches actives. La RAM de la PS5 est deux fois plus importante : 16 Go contre 8 Go pour la PS4.

Stockage : La PS5 utilise un SSD de 825 Go, alors que la PS4 est dotée d’un disque dur de 500 Go. Comment cela se traduit-il ? Le disque dur est un dispositif de stockage plus ancien, contrastant avec le nouveau dispositif SSD, plus rapide. La PS5 surpasse la PS4 en termes de stockage environ 19 fois lors du chargement des jeux.

Achetez de manière plus responsable

Le marché C2C constitue une partie essentielle du marché d’Eneba. Le modèle C2C (Customer to customer) a été utilisé dans différents secteurs, depuis les vêtements et les livres jusqu’à l’industrie technologique, les voitures et les articles ménagers. Vendre des biens d’occasion en appliquant le modèle C2C est non seulement écologique, mais aussi avantageux pour les deux parties. En l’absence d’intermédiaire dans le processus, les coûts supplémentaires sont évités. Le modèle C2C permet aux acheteurs de choisir parmi une plus grande variété de biens, y compris les articles les plus rares et les plus authentiques. Par ailleurs, si vous êtes un vendeur et que vous souhaitez être vu par d’autres personnes de façon instantanée, la vente sur les marchés C2C vous fera gagner du temps.

À la recherche d’un cadeau ? Trouvez-le facilement avec Eneba. Vous pouvez choisir parmi un vaste assortiment de consoles, de jeux vidéo, de matériel pour PC, d’accessoires et même de cadeaux numériques, tels que des cartes PlayStation Network. Ces cartes-cadeaux peuvent être un bon choix pour ceux qui hésitent sur les préférences de leur entourage. Vous connaissez un joueur passionné, mais vous ne savez pas quel jeu il désire ? Optez pour une carte cadeau PSN ! Ainsi, les fonds que le destinataire ajoute à son compte peuvent être utilisés pour tout ce qu’il souhaite.

Ne laissez pas passer l’occasion de diversifier votre collection de jeux et de faire passer votre expérience de jeu au niveau supérieur. Visitez Eneba et rejoignez sa communauté, dans laquelle vous pouvez faciliter la vie d’autres joueurs en achetant ou en vendant votre ancien matériel PC, vos consoles de jeu et vos jeux vidéo. Si vous n’êtes pas vous-même un joueur, vous saurez désormais où chercher un cadeau. Lors d’occasions spéciales, vous pouvez toujours surprendre votre ami joueur, un membre de votre famille ou un collègue en lui offrant le meilleur cadeau possible grâce aux cartes-cadeaux et aux abonnements numériques !