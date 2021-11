Elric de Melniboné devient pour la première fois un héros de jeu vidéo

…mais ce ne sera pas pour tout de suite.

Grande nouvelle dans l’univers de la fantasy : Elric de Melniboné, le héros créé par Michael Moorcock, va être adapté en jeu vidéo. Ce sera non seulement le premier jeu vidéo à mettre en scène le Champion Éternel, mais aussi sa toute première adaptation audio-visuelle tous médias confondus.

Elric est pourtant un personnage culte, et Moorcock l’un des écrivains de fantasy ayant le plus influencé le genre au siècle dernier. Les joueurs de jeux de rôles sur table des années 80 et 90 auront surement pratiqué Stormbringer, le jdr basé sur l’univers de Moorcock, et qui tire son titre du nom de l’épée maudite d’Elric.

Plus récemment, The Witcher doit beaucoup à Elric. La chevelure blanche de Géralt fait en effet écho à l’albinisme de l’Empereur de Melniboné, et le titre original du premier recueil ou apparait le personnage, Elric le Nécromancien, n’est autre que The Weird of the White Wolf.

C’est Runatyr qui a acquis les droits de façon un peu inespérée, et qui travaillera avec le collectif Aurora Punks, et plus particulièrement avec Upstream Arcade, le studio derrière West of Dead.

« Pendant des années, j’ai espéré que’Elric soit adapté en jeu vidéo d’aujourd’hui, et enfin, il semble que Runatyr soit sur le point de concrétiser ce rêve. Je suis sûr qu’ils feront le meilleur jeu possible. » – Communiqué de Michael Moorcock traduit par la rédaction

L’auteur en personne est impliqué dans le projet. La trame principale du jeu, basée sur les six premiers romans du cycle, lui a déjà été soumise, et il devrait suivre l’ensemble du développement du jeu.

Le cycle raconte l’épopée d’Elric, albinos aux cheveux blancs et aux yeux rouges, détenteur de Stormbringer, une épée à qui il doit sa force, mais aussi sa malédiction, puisque l’épée se nourrit des âmes de ses adversaires… Elric est l’une des incarnations du Champion Éternel, trait d’union entre les différents mondes qui forment le Multivers de Moorcock, qui compte aussi Hawkmoon, Corum ou encore Jerry Cornelius.

« C’est un projet important et intimidant, déclare Yasin Hillborg, Directeur Créatif chez Runatyr. Nous n’en sommes qu’au stade du prototype, c’est encore très tôt. C’est une grosse responsabilité. C’est une histoire d’amour de 35 ans pour moi. ». Pour l’instant, la fenêtre de sortie visée se situe quelque part en 2024. Ce qui vous laisse tout le temps de (re)découvrir les romans de Michael Moorcock !