Avec Edge Game Assist, Microsoft se lance dans la soluce 3.0

Dans l’énorme écosystème Microsoft, je demande Edge. Le navigateur web, propriété de la firme de Richmond depuis 2015 vient se voir affublé d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux joueurs PC de recevoir des conseils et des soluces durant leurs parties. Intitulé Edge Game Assist et lancée en bêta, elle offrira la possibilité d’ouvrir une mini-fenêtre du navigateur directement intégrée sur l’écran de jeu.

En utilisant l’intelligence artificielle, l’application détectera directement le jeu en cours pour proposer des aides quasi-instantanées sans quitter votre partie. Attention tout de même, au lancement, seul neuf jeux seront détectables immédiatement. Pour le reste, il faudra utiliser la recherche manuelle. Les heureux élus sont Baldur’s Gate 3, Diablo IV, Fortnite, Hellblade II: Senua’s Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox and Valorant. De très gros jeux, mais également des exclusivités Xbox, bien évidemment.

Sur la durée, l’offre devrait s’étoffer, pour proposer un catalogue de soluces automatiques de plus en plus complet. À noter également que la barre de recherche proposée in-game permettra également d’activement facilement Spotify, Discord ou encore Twitch durant vos parties, et sera entièrement déplaçable sur l’écran.

Dans l’idée, le Edge Game Assist ressemblera un peu à l’aide au jeu proposé par Sony depuis déjà quelques années, la modernité en plus. Ces petites capsules vidéos permettent notamment de recevoir des indices sur la manière de remporter certains trophées, mais également de passer certaines difficultés, grâce des aides prédéfinies ou des aides apportées par la communauté.

Selon Microsoft, qui a étudié le sujet, 40% des joueurs PC se servent d’aides en tous genres durant leurs parties. Mais pour cela, il fallait jusqu’à présent sortir son téléphone ou quitter la partie en cours. Le Edge Game Assist se veut donc être un moyen d’accéder plus rapidement aux ressources, ainsi qu’un moyen de rendre une bonne partie des joueurs du Game Pass PC dépendant du navigateur Microsoft.

Pour le moment, nous ne savons pas encore si les aides proviendront de la communauté ou directement des équipes de Microsoft. Une chose est sûre, derrière cette aide certes pratique et tout confort pour l’utilisateur, c’est peut-être un nouveau coup dur porté à la presse ou aux petits sites de soluces.

Le projet est en tout cas parfaitement ancré dans son époque. La course aux trophées et autres réussites est devenue une vraie manière de vivre le jeu vidéo et le débat sur la difficulté revient régulièrement sur le devant de la scène. En apportant un nouvel outil, Microsoft souhaite logiquement surfer sur la vague. À l’heure actuelle, Microsoft Edge représente seulement 4,6% du marché des navigateurs, loin des 66% du géant Google Chrome. Mais il semblerait bien qu’Edge doive être défini comme navigateur par défaut pour faire fonctionner sa nouvelle fonctionnalité. Malin.