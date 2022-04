Trophées & Succès – Derrière le brillant du platine, les secrets

Dans sa dernière mise à jour datant d’hier, la Switch s’est dotée d’une nouvelle option permettant d’afficher des notifications lorsque vous obtenez des « Points Platine », acquis en accomplissant des missions équivalentes à celles des trophées des autres consoles. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas de quoi il en retourne, il s’agit là du système de récompense mis en place par Nintendo permettant aux joueurs d’obtenir des points, à la durée d’utilisation limitée, en accomplissant certaines tâches précises. Il est ensuite possible d’échanger ces points contre des lots, virtuels et utilisables dans certains jeux, ou bien réels et que vous pourrez recevoir chez vous.

Comme à son habitude, Nintendo se démarque de ses concurrents, quand bien même ce système de points, à échanger contre des prix plus ou moins rares, datent de plus de dix ans (il existait déjà à l’époque du/de la Game Cube, de mémoire de rédacteur).

La récompense désormais convenue dans le jeu vidéo est le trophée, ce symbole virtuel venant marquer votre progression. Il y a en théorie, dans les tâches plus ou moins ardues pour les obtenir, un challenge à surmonter et une double reconnaissance de votre implication : celle des développeurs tout d’abord, qui établissent ces « checkpoints d’achèvement » comme autant d’épreuves à surmonter; celle du reste de la communauté ensuite, vos succès étant visibles aux yeux de tous une fois obtenus.

Décrochés uniquement une fois tous les autres succès d’un jeu acquis, les trophées platines sont ainsi des médailles de parachèvement, l’accomplissement suprême relevant du dévouement d’un joueur pour une œuvre. Pourtant, ce constat est loin d’être toujours vrai, comme le montre le chasseur de trophées IBadDriverI en réussissant à débloquer cinq trophées platines en moins de cinq minutes.

Car la course aux trophées est devenue une vraie discipline, la compétition étant accessible à tous. De façon ironique, la difficulté pour obtenir ces trophées n’étant pas égale d’un jeu à l’autre, le nombre de trophées platines obtenus ne donne finalement pas une représentation réaliste des épreuves surmontées pour les obtenir.

Il n’en reste pas moins que pour compléter un Nier Automata, un Elden Ring ou un Bloodborne, il faut s’accrocher et s’investir. Pour autant, même ces trophées de platine ne sont pas le gage de connaissance des arcanes et secrets les mieux cachés des jeux, et il est on ne peut plus appréciable de voir des joueurs percer certains mystères ou faire des découvertes plusieurs années après la sortie du jeu.

Il en va ainsi notamment pour Red Dead Redemption 2 : certains joueurs ont pu découvrir très récemment que les corps du jeu ne disparaissaient pas mais se décomposaient, ou encore arriver sur un site permettant de voir une pluie de météorites jusqu’alors inconnue. De la même façon, la découverte du « dernier secret » de Nier Automata a été réalisé par un joueur (ayant sondé les tréfonds du code du jeu) plus de trois ans après la sortie de celui-ci. Yoko Taro s’est d’ailleurs permis de répondre en personne à cette découverte, signe de reconnaissance suprême pour un fan.

( NieR:Automata Spoilers )

3 years 10 months.

(◎血◎) RT: @manfightdragon

I found a cheat code in NieR Automata (snip) https://t.co/2LeNlBguLi — yokotaro (@yokotaro) January 3, 2021

Le sentiment de satisfaction lors de l’obtention d’un trophée platine est indéniable, mais pas forcément indélébile. Qu’en reste-t-il lorsqu’on commence à les collectionner ? Vous marque-t-il comme certaines découvertes in-game ? Que vous soyez complétionniste ou non, une chose est sûre : certains jeux sauront vous donner envie de les traverser en long et en large, des heures durant. Et ça, ça n’a pas de prix.