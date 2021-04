Earth Defense Force – Double dose d’insectes et d’aliens sur Switch

Dans un mois maintenant, le dernier épisode en date de Earth Defense Force arrive en Occident. Cet épisode est singulier à bien des égards puisque non seulement il réunit des héros de volets précédents, non seulement il se déroule dans des décors faits de cubes et face à des monstres géants composés de la sorte, mais aussi puisqu’il s’agit des premiers pas de la série sur Switch.

Enfin, s’il ne nous reste plus qu’à patienter quelques semaines, les Japonais, eux, sont déjà passés à autre chose… Car oui, non seulement le titre est déjà en rayon depuis la fin de l’année dernière sur l’archipel mais D3 Publisher a d’autres plans pour sa série au pays du Soleil Levant…

Et ces plans, c’est avec le légendaire Famitsu qu’il les a partagés. En effet, dans les colonnes du site web du magazine, l’éditeur et le studio Sandlot ont fait savoir que plusieurs épisodes de la série allaient arriver prochainement sur Nintendo Switch. Une nouvelle qui pourrait bien ravir les fans (dont notre City à nous) mais qui vient tout de même avec un “mais”… Oui, parce que les épisodes en question sont Earth Defense Force: 2017 et Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space et là, les fans savent de quoi il retourne…

Effectivement, pour ceux qui espéraient se plonger dans les plus récents volets de la série, ce sera un coup dur puisque ce sont en fait 2 des 3 premiers épisodes de la série qui se fraieront un chemin jusqu’à la ludothèque de la console hybride. Ces portages proviennent du catalogue d’une autre console à cartouches : la regrettée PlayStation Vita. Alors oui, nous n’attendions pas Earth Defense Force 6 sur Nintendo Switch mais bon, quand même quoi…

Bref, ce n’est pas une excellente nouvelle mais c’est une nouvelle sympathique qui permettra à ceux qui ont fait l’impasse sur les versions Vita de promener avec eux des combats contre des menaces d’un autre monde. Donc, Earth Defense Force 2 sortira sur Nintendo Switch le 15 juillet au Japon pour un peu moins de 40€ alors que E.D.F. 2017 sortira à l’automne.

Pour le moment, rien ne semble indiquer que les cartouches sortiront sous nos latitudes ni si celles commercialisées au Japon proposeront une langue plus facile à comprendre que le japonais.