De bien beaux vinyles pour Alien Storm et Alien Soldier à la rentrée

Que les choses soient clair d’entrée de jeu, Alien Storm et Alien Soldier ne sont en rien liés à la saga de science fiction horrifique et bien que possédant des aliens, ces derniers ne partagent aucun lien de parenté avec le xénomorphe. Non, Alien Storm et Alien Soldier sont deux run’n gun sortis respectivement en 1991 et 1995 et ayant faits les beaux jours de la Megadrive. Et comme beaucoup de jeu de la console, ils ont marqué nombre de joueur par leurs bandes originales aux sonorités de synthés FM. Bandes originales qui se voient ramenées à la vie par le distributeur Just for Games en de jolies éditions vinyles.

Alien Storm

Les extraterrestres débarquent et ils ne sont absolument pas amicales. Ils incombent donc aux joueurs à travers les trois protagonistes sur-armés d’assurer le comité d’accueil dans un jeu d’action burné hérité de l’arcade. Voilà pour le jeu, maintenant voyons le vinyle. On est face ici à un 45 tours “Slim Green”enveloppé dans un étui décoré d’une superbe illustration reprenant la jaquette du jeu. Aux 17 morceaux répartis sur les deux faces du vinyle, il faut ajouter une lithographie, composée d’artworks tirés des archives de SEGA au japon, et une bande obi.

Alien soldier

Si Alien Storm, bien que correct, n’était pas un jeu trés marquant de la Megadrive, Alien Soldier, lui, est un véritable petit bijou. L’on y incarne Epsilon-Eagle (nom qui claque, check), un soldat extraterrestre génétiquement modifié dans ce run’n gun extrêmement exigent et pourtant jouissif. Et ceux, en partie grâce à sa bande originale. Que ce soit Sidelimits, Runner /AD2025 ou encore Soletype (que l’on vous recommande à l’écoute) ces morceaux ont contribué à forger ce grand jeu de la génération 16-bits. Ils font donc partis de 22 morceaux, répartis sur 2 vyniles, encore une fois enveloppé dans un étui décoré d’une illustration sublime.

Les nostalgiques pourront mettre la main sur ses reliques de la génération 16-bits à compter du 1er septembre 2020. Le vinyle d’Alien Storm coûtera 34.99€ et celui d’Alien Soldier 49.99€.