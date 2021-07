EA Play Live – Pas de Mass Effect, de la place pour Dead Space ?

Depuis plusieurs années déjà, et même du temps des événements “en présentiel” (vous vous souvenez… ?), Electronic Arts fait bande à part. L’événement EA Play avait en effet l’habitude de se tenir à quelques centaines de mètres du Convention Center de Los Angeles où se retrouvaient les participants à l’E3.

Et malgré les conditions particulières de tenue des événements cette années, EA continue à faire ses trucs dans son coin, et a programmé son EA Play Live 2021 plusieurs semaines après l’E3. Un évènement durant lequel nous pourrons découvrir tous les projets que nous réserve le géant américain… Tous ? Pas exactement, puisqu’on apprend que BioWare ne sera pas de la partie.

Une annonce qui fait voler en éclat nos espoirs d’avoir des nouvelles du prochain épisode de Mass Effect, qui se fait plutôt discret depuis son annonce initiale en décembre 2020. Depuis, la communication sur la licence s’est concentrée sur la compilation Mass Effect Edition Légendaire, sortie en mai dernier. On espérait que l’événement EA Play Live viennent combler le vide… Ce ne sera donc pas le cas !

“Nous travaillons dur pour créer les prochains Dragon Age et Mass Effect, et nous avons quelques infos excitantes à venir concernant Star Wars The Old Republic. Et si nous ne montrerons rien à l’EA Play Live, suivez notre live stream SWTOR pour voir ce qui arrive !”

L’absence de BioWare implique aussi que nous n’aurons pas non plus d’infos ou d’image concernant le prochain Dragon Age… Que reste-t-il alors à attendre de l’évènement ? Outre les éternels jeux de sports (FIFA, Madden, etc.) et une très probable mise en avant des dernières mises à jour du Battle Royale maison, Apex Legends, on peut s’attendre à ce qu’un coup de projecteur particulier soit mis sur la prochaine grosse sortie EA : Battelfield 2042.

Mais on aimerait surtout en apprendre plus sur le retour de Dead Space. Les dernières rumeurs font en effet état d’un remake du premier jeu, dans l’esprit des récents remakes de Resident Evil… Nous serons fixés, en tous cas espérons-le, le 22 juillet prochain, date à laquelle se tiendra cet EA Play Live 2021.