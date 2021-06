Humanoid Studios – Voilà le nouveau studio du créateur de la trilogie Mass Effect

On le savait déjà lorsqu’il avait quitté BioWare en décembre 2020, Casey Hudson n’avait pas l’intention de rester les mains dans les poches. Après quelques mois à compter ses billets verts et à plonger dans son coffre rempli d’or à repenser son avenir créatif, le co-créateur de la saga Mass Effect (aux côtés du scénariste Drew Karpyshyn) a annoncé via Twitter qu’il créait son propre studio : Humanoid Studios.

We are Humanoid Studios. This is the first tiny step in our journey, and we hope you'll come along with us on the adventure. https://t.co/b77Z2hbKFG

— Casey Hudson (@CaseyDHudson) June 29, 2021