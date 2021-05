Mass Effect Trilogy: Vinyl Collection – Une édition légendaire en approche

La trilogie Shepard vient à peine de (re)débarquer dans Mass Effect: Legendary Edition que pour célébrer cette résurrection, l’éditeur SpaceLab9 et le distributeur Just For Games viennent d’annoncer un somptueux coffret vinyle de la trilogie à destination des fans, et des autres.

C’est grâce à un communiqué de presse, puis à une annonce sur Twitter, que nous avons pu avoir un premier aperçu de la collection de vinyles, avec son magnifique fond blanc et le logo N7 découpé sur l’avant du coffret. Cette édition collector est disponible en précommande dès à présent et comprendra 85 titres de la trilogie spécialement remasterisés pour se montrer à la hauteur du format vinyle.

Embarquez à nouveau à bord du Normandy 🚀✨ Mass Effect Trilogy – Vinyl Collection arrive en France début 2022 ! 4 disques vinyles pour replonger dans la trilogie culte de Bioware, disponibles en deux éditions. Détails et liens de précommande : https://t.co/SxxbpIMaWi pic.twitter.com/ibHezuUZrI — Just For Games #JFG10YOG (@JustForGames_FR) May 14, 2021

Le coffret collector comprendra :

Quatre vinyles colorés dans une teinte entre rouge et prune.

La pochette Deluxe quadruple LP avec UV ponctuel et estampage métallique rouge et noir.

Un coffret en carton rigide avec marquage métallique rouge et noir.

Les pistes audio remasterisées.

Just For Games n’en est pas à son coup d’essai en matière d’édition d’OST, puisque l’entreprise avait déjà assuré le pressage de vinyles exclusifs à la France (dans des coloris originaux) avec les bandes-son de Skyrim, The Witcher ou encore Dark Souls. Leur travail était alors d’une qualité exceptionnelle, espérons qu’il en sera de même pour ce coffret sobrement intitulé Mass Effect Trilogy – Vinyl Collection.

Avec pas moins de quatre vinyles pour 85 titres de compositeurs de grands talents (Jack Wall, Sam Hulick, Richard Jacques, David Kates…), cette box ne pourra que réjouir les fans, mais aussi les amateurs de musique au sens large. Le travail de l’équipe de composition musicale sur la trilogie était déjà incroyable à l’époque de sa sortie, et l’est toujours autant aujourd’hui. Des musiques iconiques (le thème de l’Homme Trouble) aux pistes plus méconnues mais néanmoins de très haute volée (The Wards), la BO de l’épopée de Shepard est sans conteste une œuvre majeure.

Mass Effect Trilogy – Vinyl Collection sera disponible le 25 février 2022. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de la Fnac.

Dans l’attente de la sortie de cette OST, et de notre futur test sur Mass Effect: Legendary Edition, n’hésitez pas à vous replonger dans l’odyssée de Shepard grâce à nos dossiers qui lui ont été dédiés !