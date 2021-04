Wayô Records élargit sa gamme avec l’OST de l’anime Megalobox

Si vous suivez New Game Plus depuis un moment, le nom Wayô Records doit commencer à vous être familier puisque nous avons déjà chroniqué quelques-unes de leurs productions. Si ces dernières années ils nous avaient plutôt habitué à produire des OST de jeux vidéo, ils semblent à présent vouloir élargir un peu leurs horizons en se lançant dans la musique liée à l’animation japonaise. Pour leur toute première production maison dans ce domaine, ils se sont lancés sur Megalobox, un anime à succès de ces dernières années, dont le héros Gearless Joe, n’a pas manqué de nous rappeler un certain Joe Yabuki moderne.

Comme bien souvent chez Wayô Records, cette bande-originale composée par Mabanua sera disponible à la fois en CD (18 euros) et en vinyle (42 euros). Côté CD vous retrouverez 47 pistes accompagnées d’un livret 12 pages ainsi que d’un mini Shikishi (dans la limite des stocks disponibles). Côté vinyle seulement 38 pistes, mais une édition collector limitée comprenant 2 disques dans une superbe couleur “Rouge sombre”, une illustration plein format du combat entre Joe et Yuri, le livret 12 pages, ainsi qu’un Shikishi.

On vous conseille naturellement de vous dépêcher si vous souhaitez faire l’acquisition de l’édition vinyle, de par son caractère limité. Par contre, notez bien qu’il s’agit de précommandes, et que les dates prévisionnelles de livraison peuvent logiquement varier légèrement au vu de la situation sanitaire actuelle. Mais dans l’état actuel des choses, prévoyez une livraison courant mai pour l’édition CD et courant juillet pour l’édition vinyle. On vous laisse bien entendu le lien vers la boutique de Wayô Records si l’OST de Megalobox vous fait de l’œil.

Enfin pour terminer, même si Wayô Records n’est pas à la production pour le coup, nous vous signalons que côté animation japonaise leur boutique en ligne s’est étoffée de plusieurs références en provenance du catalogue de All The Anime. Vous retrouverez notamment les OST en vinyle des saisons 1 et 2 de l’Attaque des Titans, qui à l’heure actuelle ne sont d’ailleurs même plus disponibles sur la boutique All The Anime.