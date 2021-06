[E3 2021] Super Monkey Ball: Banana Mania – Pluie de bananes sur Switch

Étrange que la PETA et la SPA ne soient pas encore tombé sur Sega et Amusement Vision. Vous vous rendez compte ? 20 ans de torture animale ! 20 ans passés à enfermer de pauvres singes dans des balles transparentes pour les forcer à aller collecter des bananes ! Et en plus certains profitent même de cet anniversaire pour remettre le couvert avec Super Monkey Ball: Banana Mania.

Hit arcade de 2001 porté sur Gamecube en 2002 (et qui devait initialement sortir sur feu la Dreamcast), Monkey Ball gagnera son préfixe Super en déboulant sur la console de Nintendo. Avec un principe tout bête, bouger une plate-forme pour faire rouler une balle (contenant un singe) jusqu’à la fin du tableau en récoltant un maximum de bananes et en évitant les embûches qui se dressent sur votre passage.

Une adaptation sous forme de remake HD de Super Monkey Ball Banana Blitz sur la console hybride de Nintendo semblait toute naturelle tant le support parait idéal. Le gyroscope embarqué sera assurément de la partie, et on vous voit déjà agiter votre Switch dans tous les sens afin de pouvoir amener votre signe favori jusqu’à sa destination finale.

La bande-annonce laisse déjà entrevoir des tonnes de mini-jeux : bowling, golf, base-ball et même soccer. Car si le jeu est un régal en solo, il prend une toute autre dimension en multijoueur. Les crises de rires ne manqueront pas de se succéder, et on peut d’ores et déjà vous prédire des heures de fun en compagnie de Super Monkey Ball: Banana Mania. Une annonce inattendue de la part de Nintendo et Sega, mais assurément l’une des belles surprises de ce Nintendo Direct de l’E3 2021.

Un Nintendo Direct riche en annonces, de surprenantes à inattendues… De là à dire que Nintendo a volé le show cette année, il n’y a qu’un pas. Mais trêve de considérations journalistiques, ne boudons pas notre plaisir en regardant la bande-annonce de Super Monkey Ball: Banana Mania, dont la sortie est prévue pour le 5 octobre 2021.