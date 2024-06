Dynasty Warriors Origins – Vers un retour aux sources

Quelques années après des itérations jugées moyennes (par la presse surtout), Koei Tecmo reprend sa franchise culte pour un nouvel opus, lequel a été révélé lors du dernier State of Play. Et, c’est en jouant la carte de la démesure et du sensationnel que s’est avancé ce nouvel épisode nommé Dynasty Warriors: Origins.

Apparue sur PlayStation en 1997, la série compte aujourd’hui une trentaine de titres. Et, qui plus est, elle est à l’origine d’un nombre non négligeable d’émules, certaines licences ayant repris le concept de musou. C’est ainsi que l’on a assisté à l’émergence de plusieurs dérivés tels les One Piece Warriors, Hyrule Warriors ou encore les titres inscrits dans l’univers de Fire Emblem. Cela va donc sans dire : Dynasty Warriors a une place de choix dans le paysage vidéoludique.

Néanmoins, la saga restera avant tout destinée à un certain public dit de niche : les fans de la premières heures, les amateurs de l’Histoire… Et ceux-là auront certainement été ravis à la révélation de nouvel opus prévu pour une sortie courant 2025, même si très peu de choses nous ont été montrées au cours de la session fournie par Sony.

Des images, l’on retiendra toutefois la tonalité épique digne de promettre de bons moments à guerroyer sur les champs de batailles forgées par Omega Force. Et, si l’on en croit les mots communiqués, les sensations devraient être garanties par des combats intenses, offrant apparemment au joueur le plaisirs de croiser le fer contre un millier d’adversaires.

Avec cette nouvelle entrée, son développeur souhaite (selon les mots du producteur Tomohiko Sho) revenir aux racines de la série et satisfaire aussi bien l’inconditionnel que le néophyte. Ainsi, il proposera aux participants de se lancer dans des batailles aux côtés d’un personnage sans nom, qui, on l’imagine bien, sera à la discrétion du joueur. Par là, on entend la possibilité de lui choisir ses propres traits, le personnaliser… Mais, bien entendu, on attendra avant de l’affirmer.

En outre, Omega Force semble promettre d’amorcer un nouveau tournant. Pour cause, en le fermant aux génération de consoles précédentes (qui jouissent encore, la plupart du temps, des nouvelles sorties), le studio japonais fait part d’une volonté d’utiliser au mieux les techniques qui pourvoiront son titre de grandes ambitions et présenter une expérience inédite où foisonneront notamment des armées à l’ampleur « sans précédent »…

Alors, qu’espérer de ce Origins ? En tout cas, le trailer diffusé véhicule une certaine dose de fun que l’on ne saurait nier. Dynamisme, combats à dos de cheval… On a hâte de se (re)plonger dans la Chine des Trois Royaumes.