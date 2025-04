Dune: Awakening – Voyage spatial reporté

Initialement prévu pour le 20 mai prochain, le vol spatial en direction d’Arrakis aura finalement un peu de retard. Le studio suédois Funcom a en effet annoncé que le très attendu Dune: Awakening venait d’être reporté au 10 juin dans sa version PC. Pour ceux qui auraient déjà précommandé les versions Deluxe et Ultimate, l’accès anticipé au MMO en monde ouvert dans l’univers de Franck Herbert sera accessible cinq jours plus tôt, comme c’est la triste mode en ce moment.

Le studio s’est fendu d’un communiqué sur X pour expliquer les raisons de ce report, et ce alors que le titre était quasiment dans les starting-blocks. La bêta fermée actuellement en cours aurait permis d’identifier quelques pistes d’améliorations, et l’équipe de développement aurait besoin de quelques semaines supplémentaires pour les mettre en place. Des arguments tout à fait valables, qui sont même la raison d’être d’une bêta: écouter les avis de la communauté pour faire progresser le projet.

Malgré tout, les réactions du public sur les réseaux sont partagées entre compréhension et respect de la décision, mais aussi déception et fatalisme quant à l’avenir du jeu. Des sentiments exacerbés, mais il faut dire que Dune: Awakening est sans conteste l’un des jeux les plus attendus de l’année. L’oeuvre de Franck Herbert est une base parfaite à la création d’un univers vidéoludique riche, et les films de Denis Villeneuve ont récemment permis l’ouverture à un public beaucoup plus large. Ajoutez-y une promesse de MMO aux mécaniques de survie uniques, et la hype est facilement compréhensible.

On le répète, s’appuyer sur une période de bêta pour améliorer son produit est tout ce qu’il y a de plus logique. Mais pour éviter tout ces reports et la mauvaise publicité qui en ressort, le marché du jeu vidéo devrait peut-être revoir sa copie en arrêtant d’annoncer les dates de sorties des mois à l’avance et de lancer des précommandes de jeux non terminés.

Jusqu’alors, la trajectoire du titre n’est pas sans rappeler les débuts chaotiques d’Assassin’s Creed Shadows. Autre jeu très attendu, il avait d’abord été reporté de quelques semaines, mais, tout simplement pas prêt, avait ensuite été repoussé de plusieurs mois, avec le succès qu’on lui connaît aujourd’hui. C’est tout ce qu’on souhaite à Dune: Awakening même si on croise les doigts pour que le 10 juin soit la date de sortie définitive. Un second report, et l’image de marque pourrait rapidement être écornée. Surtout dans l’univers impitoyable des MMO où la période de lancement est décisive.