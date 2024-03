Un Dune Awakening Direct à l’ambition épicée

Sous-estimer l’apport de Dune dans la sphère culturelle est une véritable hérésie. Sans Dune, pas de Warhammer 40 000, sans Dune 2 en 1992, pas de jeu de stratégie en temps réel, enfin, sans Dune, la science-fiction ne serait pas la même. Alors que Dune 2, réalisé par Denis Villeneuve, est le blockbuster de ce début d’année 2024, Funcom communique via son Dune Awakening Direct sur son prochain gros, très gros projet nommé Dune Awakening. Un alignement des planètes idoine.

Funcom est un studio de développement (et d’édition) norvégien connu pour Conan Exiles, MMORPG prenant place dans l’univers du cimmérien Conan. Pour parler de Dune Awakening, il faut parler de Conan Exiles. Sorti en 2018, le MMORPG est un jeu de survie à forte composante PvP et PvE. C’est ce qu’il faut garder en tête pour comprendre le prochain jeu du studio : un jeu de survie dans l’univers de Frank Herbert, créateur de la saga au sable.

Le projet n’en est pas à ses débuts et le Dune Awakening Direct a récemment dévoilé de nombreuses informations. Si les promesses du jeu sont, comme d’habitude dans une conférence de ce type, très ambitieuses, les nombreux amateurs de science-fiction et les fans de Dune y verront sûrement le mirage palpable du jeu tant attendu. Si la survie fait totalement sens dans l’univers de Dune, Funcom est en terrain connu pour proposer une expérience MMO de survie devenue à la mode : Enshrouded, Rust, Ark en sont des exemples assez parlants.

Simple individu crashé au beau milieu du désert, vous allez devoir survivre dans un environnement extrêmement hostile où l’eau sera la denrée la plus rare. Un cycle jour/nuit favorisera, ou non, votre survie. Avec une composante PvP évidente, vous devrez parfois voler l’eau d’autres joueurs pour vivre un jour de plus sur Arrakis. Les vers de sable seront évidemment compris dans l’équation de survie, et bonne nouvelle, il sera impossible d’en venir à bout et ils seront ainsi une menace permanente pour tous les joueurs.

Il est clair que la dimension géopolitique de l’univers de Dune renvoie Star Wars au bac à sable. C’est pourquoi des jeux de pouvoir seront partie prenante du gameplay dans Dune Awakening. Avec un endgame qui rappelle World of Warcraft, vous devrez choisir entre la maison des Atréides (Alliance) ou celle des Harkonnen (Horde). Le jeu incitera ainsi les joueurs à se battre pour une faction et participer à sa progression.

Les actions des joueurs influeront en temps réel sur la guerre entre les deux factions et les zones PvP seront changées régulièrement, de manière topographique, par les tempêtes de sable.

Si cette mécanique de PvP n’est pas vraiment nouvelle dans le paysage du MMORPG, la nouvelle promesse figure plutôt dans l’échelle politique à l’intérieur d’une même faction. Plus un joueur contribuera à l’essor de sa faction, plus celui-ci gravira les marches du pouvoir et pourra accéder à un statut puissant. Les joueurs au sein du même clan voudront ainsi sa place et le joueur haut placé devra défendre son ascension.

Des mécanismes prometteurs d’espionnage semblent être à l’ordre du jour, comme la possibilité donnée à des Atréides de se déguiser en Harkonnen afin de se mêler à la faction adverse pour des actions de sabotage.

Pour l’aspect MMO, le jeu tend donc son gameplay vers un mélange de politique et de survie. Le housing et le farming seront également sûrement de la partie. Des images montrant la modélisation d’un environnement laissent à penser que le housing aura une part importante à jouer. Comme dans Conan Exiles, où il était possible d’envoyer des esclaves farmer à votre place, Dune Awakening proposera peut-être aussi de la récolte d’épices avec, selon votre progression, des moissonneuses ou des outils plus rudimentaires.

La dimension RPG n’est pas oubliée pour autant. Manifestement, vous choisirez un mentor pour vous spécialiser dans une compétence propre : corps-à-corps, Bene Gesserit, etc. Il sera possible de mélanger les spécialisations pour avoir des personnages uniques.

Avec des mécaniques déjà présentes dans Conan Exiles, Funcom fait ce qu’il sait faire. Néanmoins, Dune Awakening affiche une ambition beaucoup plus grande. Sans date de sortie pour le moment, le projet étant un chantier énorme, le studio se réserve encore quelques années de travail pour livrer un jeu aux finitions les plus nettes possibles.