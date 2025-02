Dune Awakening – Une sortie différée qui privilégie le PC

Avec sa dernière bande-annonce, le Dune Awakening de Funcom se dote enfin d’un prix et d’une date de sortie : le MMO de survie sera disponible sur PC dès le 20 mai, au prix de 49,99 €. Pas d’early access, de fumeuse édition spéciale doublant le prix pour quelques avantages numériques : un seul prix, pour un seul jeu, disponible pour tous.

Pour tous ? Pas forcément : les joueurs habitués aux consoles, PS5 et Xbox Series, ne pourront pas mettre la main sur le jeu dès le mois de mai. La sortie est maintenue sur ces plateformes, mais il faudra s’armer de patience, Funcom est resté discret sur la date de sortie du titre.

Avec l’historique de Funcom, ce délai pourrait être salvateur. Alors que le studio est coutumier des jeux MMO de survie, les retours sur les versions consoles sont généralement plus mitigés pour ce qui est de l’optimisation. Temps de chargements longs, crashs intempestifs : il avait fallu plusieurs mises à jour pour que Conan Exiles, le titre précédent, puisse tourner de manière satisfaisante sur les consoles de Sony et Microsoft.

Un temps plus long pour s’éviter un faux départ qui pourrait être douloureux au vu des ambitions du titre ? C’est probable, malgré l’influence colossale des romans de Franck Herbert et la popularité des films de Villeneuve, la licence a été, en réalité, peu explorée à travers le jeu vidéo. Si le genre du MMO de survie est un terrain plus que connu pour Funcom, on ne peut pas forcément en dire autant des terres arides d’Arrakis.

Privilégier le PC et mettre en retrait les consoles permettrait de concentrer les efforts des équipes pour la première sortie du titre, qui sera forcément plus observée que celle, plus tardive, sur des plateformes moins performantes. Et des observateurs, il va y en avoir : depuis 2001 qu’aucun autre développeur n’avait réussit à aboutir un projet vidéoludique autour de la licence.

Et pour cause, ce n’est pas tant qu’on n’a pas voulu adapter Dune, mais que la licence a fait ses classes sur un genre qui est resté, en fin de compte assez niche : le RTS.

Alors, grâce à plusieurs déclarations et sorties, on sait déjà que Funcom a fait le choix bien malin de placer Dune Awakening dans un univers alternatif. Les équipes du studio peuvent donc reprendre l’esthétique des films de Villeneuve sans s’inquiéter d’éventuelles incohérences narratives. Cela permet également, le studio l’espère en tous cas, d’attiser la curiosité du public sur une situation qui n’a encore jamais été traitée.

En plus, cela peut laisser supposer que le récit prévu pour le jeu sera mieux adapté au format du MMO de survie. Funcom tient à sa formule narrative traditionnelle, fondée sur deux factions se livrant une guerre perpétuelle.

Cependant, ce choix ne vient pas de nul part : oui, Funcom inscrit son projet dans une licence qui profite déjà bien d’une exposition médiatique forte avec les films de Villeneuve mais les développeurs marchent sur les oeufs quant à ce qu’ils ont le droit d’exploiter, et ce qu’ils n’ont pas le droit d’exploiter.

La raison derrière la création de cet univers alternatif, et pour laquelle nous ne pouvions pas montrer les Fremen, du moins lors du lancement du jeu, est que nous voulions lancer le jeu avant la sortie du second film, à l’origine. – Joel Bylos, réalisateur du jeu.

Dune Awakening sera résolument pensé pour être une extension du travail des équipes du film, que ce soit sur l’esthétique globale, qui est généralement vérifiée par Legendary, l’entreprise qui a les droits de la licence, ou sur des éléments repris plus concrètement. Si c’est un avantage sur beaucoup d’aspect de la production, c’est aussi une contrainte : il faut remarquer que la période où sortira le jeu est bien arrangeante.

Dune Partie 2 sortait en février 2024, Dune Partie 3 est prévu pour décembre 2026. En sortant Dune Awakening en Mai 2025, Funcom place son jeu au moment opportun pour conserver la licence au sein des discussions mondaines, lors d’un moment où les films ne sont pas un sujet d’actualité. Dune n’est plus seulement un pan monumental de la culture extrêmement influent, c’est aussi une licence, qui, actuellement, s’articule autour des adaptations de Villeneuve.

Pour autant, nous ne pensons pas qu’il faille voir le projet de Funcom comme une simple commande. Le studio semble déjà avoir témoigné d’un réel intérêt pour les livres d’origine. En témoigne Dune: Spice Wars, un RTS sorti en 2022 développé par Shiro Games et édité par Funcom. Il est clair, cela dit, que Dune Awakening aura un cahier des charges bien plus lourd à remplir que ses prédécesseurs.

Est-ce que le jeu réussira à atteindre un équilibre satisfaisant, permettant au travail des équipes du film de l’enrichir plutôt que de le restreindre ? D’après Joel Bylos, ce sera plutôt le cas. Maintenant, ce sera aux joueurs de trancher, en arpentant Arrakis, dès le 20 mai de cette année sur PC.

Pour les plus impatients, un logiciel de création de personnages est déjà disponible sur Steam, l’occasion de déjà jeter un oeil à la manière dont Funcom s’est attelé à la tâche de créer son interprétation de la série de romans de Franck Herbert.