Drake Hollow – Un jeu de action/aventure/survie/tamagotchi

Prochain jeu du studio The Molasses Flood, Drake Hollow vient d’annoncer sa date sortie. À cette occasion, il est temps de se pencher sur ce jeu aux multiples facettes.

Qu’est ce que Drake Hollow ? Un jeu d’action aventure tels qu’il semble au premier abord ? Ou alors un jeu de survie avec la construction d’un village ? Voire même un tamagotchi plus plus, avec la gestion de petites créatures. Bien entendue, vous l’avez vu venir, c’est un peu tout cela à la fois.

Drake Hollow nous raconte comment un(e) jeune aventurier(e) se retrouve emporté dans le monde délabré et agonisant de Hollow. Là il/elle y fera la rencontre des locaux. Un peuple d’êtres végétaux appelés Dragores (ou Drakes en VO) qui ont grand besoin de votre aide. Il sera demandé à la jeune personne, et donc aux joueurs, ni plus ni moins que de nourrir, loger et divertir ses nouveaux amis. Parce que oui, ils peuvent littéralement mourir d’ennui (des tamagotchis qu’on vous dit). Mais les Dragores ne sont hélas pas les seuls habitants de Hollow. En effet, il faudra faire face au terrible Féroces ( The Feral en VO) qui détruisent la région, ajoutant la protection des Dragores à la liste de tâche d’une jeune aventurière déjà bien occupée.

Ce scénario se traduira en jeu par différentes mécaniques de gameplay. La principale étant la création et le développement du village des Dragores. C’est à travers ce village que le joueur prendra soin de ses nouveaux amis en chlorophylle. Que ce soit avec des potagers pour la nourriture, un puits pour l’alimentation en eau, des balançoires pour le divertissement, sans oublier des panneaux solaires pour alimenter les clôtures électrique, indispensable pour se protéger des Féroces. Mais le joueur aura aussi l’occasion aller titiller ses affreux sur leur terrains et les affronter en face à face, dans la plus pur tradition du jeu d’action aventure. Pour cela, il disposera d’un arsenal allant des raquettes de tennis au pistolet à clous. Il sera même possible de faire appel à d’autres aventuriers errant dans Hollow grâce à la coopération en ligne.

Si pour l’instant Drake Hollow semble rester sur un terrain connu, avec un village à construire et à défendre, la mécanique suivante pourrai bien pousser les joueurs vers l’inconnu. Car, ni le personnage principal, ni le village ne restera sédentaire. Il faudra voyager de régions en régions, emmenant les Dragores et leur village avec soi. Chaque région devrait faire plus d’un kilomètres carré et se voir généré et peuplé aléatoirement selon un système de saison. Il faudra donc juger quelles ressources seront nécessaires selon la saison. Faudra t’il partir explorer la zone ou rester renforcer le village ? Tant de choix qui donne tous son intérêt au jeu.

Drake Hollow est prévue pour le 17 juillet (comme Ghost of Tsushima, aïe ! ). Il sera disponible sur PC (version windows 10), Steam et Xbox One.