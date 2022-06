Dragon’s Dogma – Une belle annonce pour célébrer les 10 ans du jeu

Sorti en 2012 sur PlayStation 3 et Xbox 360, le jeu a tout de suite plu et a reçu un très bon accueil de la presse et du public, avec plus d’un million d’exemplaires vendus dès le premier mois. Mais c’est surtout sur la longueur que Dragon’s Dogma a su se faire remarquer.

Le titre ressort en effet en version augmentée l’année suivante, toujours sur PlayStation 3 et Xbox 360, puis sur PC. Il sera porté sur PlayStation 4 et Xbox One pour célébrer les cinq ans du jeu, en 2017, puis enfin sur Switch en 2019 pour être disponible sur toutes les machines du marché !

Une longue carrière, donc, pour le titre signé Hideaki Itsuno (Power Stone, Devil May Cry 2 à 5…), qui célèbre aujourd’hui ses dix ans. Une décennie à convaincre le public qui aura permis au jeu de se voir aujourd’hui doté d’une suite ! C’était en effet la grosse révélation faite par les développeurs de Dragon’s Dogma à l’occasion d’une intervention en vidéo pour les dix ans du titre : Dragon’s Dogma 2 est actuellement en développement.

C’est toujours Hideaki Itsuno qui est aux manettes. C’est un passionné de jeux de rôles sur table, et la licence représente une sorte de rêve de jeunesse pour le réalisateur, qui s’était vu jusque dans Dragon’s Dogma cantonné à des jeux de combat et d’action. Une expérience qu’il aura su mettre à profit dans son open world, puisque la variété et l’efficacité des systèmes de combats sont parmi les qualités relevées par la presse lors de la sortie du jeu. On imagine que cette opportunité de réaliser un deuxième épisode sonne comme un accomplissement pour Itsuno.

Malheureusement, rien n’a encore été partagé du jeu, si ce n’est un logo… Mais pour les fans qui attendaient cette nouvelle depuis plusieurs années déjà, si peu, c’est déjà beaucoup ! On peut toutefois révéler ici que le jeu tournera, comme Street Fighter 6, sous le très efficace RE Engine. Et nous nous empresserons de partager toute nouvelle info sur ce titre à venir dès que l’éditeur en laissera fuiter !