Dotemu annonce Absolum, son beat’em up “magique”

Certainement, Dotemu n’est pas un nom qui passera inaperçu aux yeux des amateurs des beat’em up rétro. Un genre qui, avec une virtuosité exemplaire, a été remis au goût du jour par le studio. En témoignent sans mal l’apprécié Streets of Rage 4 ( très bon hommage à une série que l’on ne présente plus) et le non moins plébiscité Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Un genre qui, encore une fois, aura tout logiquement la préférence du développeur français.

Prochain jeu attendu sur consoles et PC, et réalisé en collaboration avec Guard Crush Games et Supamonks, Absolum exposera des mécaniques bien connues (dans la veine des productions précédentes), pour ne pas dire classiques. Ceci dit, au-delà de ça, d’autres éléments ont été pensés pour lui instiller une certaine fraîcheur. C’est ainsi qu’il empruntera également une allure Roguelite et inclura (dans le système de combat) des attaques magiques.

Un mélange parfait ? Et si on attendra évidemment avant de se prononcer en sa faveur ou non, il apparaît ici et là des craintes en provenance de joueurs, qui voient en cet alliage le meilleur moyen de dénaturer le genre du beat’em up. Serait-ce le cas ? On verra bien. Toujours est-il qu’à l’heure actuelle, l’univers qui semble se dessiner de cet Absolum possède un certain attrait.

Un univers dont les grandes lignes peuvent être résumées comme suit : dans le monde de Talahm, un roi nommé Azra, portant chaos en ses mains, sévit. Et la menace tangible qu’il représente sera, sans grande surprise, l’objet de la quête de nos héros, issus d’horizons divers et maîtres de différents arts. Des héros, qui, sans en dire plus, paraissent correspondre en tous points aux archétypes même des œuvres de Fantasy.

Plus qu’un beat’em up donc, Absolum tendra à offrir un véritable voyage, présentant (on l’imagine) à son participant des paysages dignes de l’émerveiller. D’autant que, visuellement parlant, tout semble être mis en œuvre par Dotemu pour acquérir nos yeux à sa cause. Et ce n’est pas tout : le titre pourra également compter sur la présence de compositeurs tels que Gareth Coker (Prince of Persia), Mike Gordon (Doom) ou encore Yuka Kitamura (Dark Souls)… Bref, avec Absolum, on veut toucher à l’épique. Un vœu qui sera parfaitement accompli ? Réponse en cette année 2025.