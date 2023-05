Et si on démarrait l’été en Dordogne ?

…en Dordogne, ou plutôt avec Dordogne ! Car c’est bien entendu du jeu dont il est question ici, et non pas du département français auquel il emprunte son titre. Exactement trois ans ont passé depuis que nous vous annoncions ce jeu à la direction artistique particulièrement remarquable, et qui avait séduit absolument tout le monde avec ses premières images. Le jeu adopte en effet un style graphique façon aquarelle tout à fait charmant qui sera aussi son premier argument pour convaincre les joueurs, un peu comme, dans un autre style, un certain Kena en son temps. Et bonne nouvelle, le nouveau trailer qui vient de paraître laisse à penser que le ton du jeu sera à l’avenant, doux et poétique.

Il s’agira de plonger dans les souvenirs de l’héroïne, Mimi, 32 ans, qui a passé toutes ses vacances de petite fille en Dordogne. Des souvenirs qui semblent s’être effacés avec le temps. On jouera ainsi à la fois avec la Mimi adulte, qui explore la maison de sa grand-mère et ses souvenirs, et avec la jeune Mimi, qui se fabriquera ces même souvenirs, et pour qui les vacances dans la nature de la Dordogne sont un appel à l’aventure.

Comme dans quelques jeux récents, Season: A letter to the future, ou Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation, toute une partie du jeu sera consacrée à la « capture » de moments intéressants, avec une importance accordée au scrapbooking, pour que chaque journal ainsi créé soit unique. Le trailer et les thèmes abordés nous rappellent fortement le joli film Ghibli (qui a dit : « pléonasme !» ?) « Souvenirs de Marnie », dans lequel une jeune fille explore également ses souvenirs à la campagne, révélant peu à peu le mystère qui entoure son enfance. On aura vu pire comme inspiration ! Un trailer qui nous rassure aussi sur les animations, mixant 2D et 3D tout en réussissant à conserver – du moins sur ces premières images – l’effet saisissant de peinture aquarelle.

On évoquait un été en compagnie de Dordogne, car en effet, après s’être vu repoussé à plusieurs reprise, le jeu du studio Un Je Ne Sais Quoi a enfin une date de sortie : le 13 juin prochain, et ce sur tous les supports actuels.