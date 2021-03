Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre arrive sur consoles

Dieu ce que le temps passe… Ça en deviendrait presque frustrant… Non mais regardez nos derniers articles : les Tortues Ninja, Ghosts and Goblins, un RPG inspiré des vieux Final Fantasy, Mario… Tant de noms qui appartiennent au passé, de figures immortelles, de nostalgie… De quoi mettre les trentenaires et les jeunes quadra en sueur… Et une couche en plus ! Aujourd’hui, c’est une série qui a connu la gloire lors des balbutiements de l’internet français qui se fraye un chemin jusqu’à nos colonnes puisque nous allons parler du Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre.

Dans le cas où vous vivriez dans une grotte ou que vous ayez décidé de débrancher la Wi-Fi jusqu’à aujourd’hui, l’illustre série heroic-fantasy parodique qui a connu la gloire au début des années 2000 a fait ses débuts au format vidéoludique l’an dernier (une transition naturelle pour un monde passé de l’audio à la BD puis au format jeu de plateau) sur PC. Le problème, c’est qu’en sortant uniquement sur PC, il prive les fans de la série ayant privilégié le jeu sur console, les forçant à patienter jusqu’à l’annonce potentielle d’une sortie sur un de leurs supports de cœur… Bonne nouvelle : l’attente va prendre fin !

Effectivement, Dear Villagers, l’éditeur du jeu, vient juste de confirmer que les amateurs d’activité vidéoludique sur télé (ou en nomade) pourront découvrir les aventures de la célèbres bande de branquignols dans le courant de l’été et dans une “Chicken Edition”. Oui, la patience de ces joueurs, mise à rude épreuve, se verra récompenser par 2 versions du jeu sur la console de leur choix, une version physique ou dématérialisée proposant le jeu (naturellement) ainsi que l’intégralité du contenu ajouté à la version commercialisée sur Steam. Enfin, sauf sur Xbox One qui ne disposera que de la version dématérialisée…

Avez-vous hâte de retrouver le barbare, le paladin, le nain (toujours le meilleur) et tous les autres bras cassés sur console ? Le rendez-vous est donc pris sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch pour cet été ! Et si attendre vous semble compliqué, on rappelle que Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre est disponible sur PC. À l’aventure compagnon !