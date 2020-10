Doctor Who: The Lonely Assassins – Nous, il nous TARDIS jouer

Doctor Who est une des séries les plus résistantes sur la durée au monde. Mises à part quelques années de flottement, la saga SF existe depuis 1963, une longévité exceptionnelle pour des aventures toujours suivies religieusement par des adeptes qui, tel Sheldon Cooper, ne manqueraient le nouvel épisode pour rien au monde. Doctor Who: The Lonely Assassins risque de titiller leur fibre de fans.

Série culte qu’elle est, Doctor Who a engendré un certain nombre de jeux vidéo, qui ont pris des formes diverses et variées (ou se souviendra notamment du match-3 sorti sur mobile il y a quelques années. Avec The Lonely Assassins, les concepteurs s’orientent cette fois vers le genre “found phone”, dans lequel, comme son nom l’indique, un téléphone est supposément retrouvé, et son analyse va donner lieu à une aventure narrative passionnante. On pensera notamment à A Normal Lost Phone, ou encore à Mr. Robot, autre adaptation d’une série à succès.

Doctor Who est une série tellement immense qu’on ne va pas s’amuser ici à vous la résumer. Pour les connaisseurs cependant, sachez que Doctor Who: The Lonely Assassins basera son scénario plus spécifiquement sur l’épisode Blink, l’un des préférés du public de la saga.

On y retrouvera ainsi le fameux manoir de Wester Drumlins, ainsi que les assassins solitaires mentionnés dans le titre, ces statues tueuses extraterrestres appelées Anges Pleureurs, desquelles il ne faut pas détourner le regard sous peine de mort instantanée. “Don’t blink”, aurait dit le Docteur.

Comme dans les autres jeux de ce genre, votre progression se fera comme si vous aviez trouvé votre téléphone, qui serait en l’occurrence celui de quelqu’un d’autre, dont vous allez être amené à reconstituer le destin en envoyant des messages, en regardant les vidéos qu’il contient, en résolvant un certain nombre d’énigmes (l’épisode Blink était une sorte de jeu de piste à suivre pour les protagoniste et laissés par le Docteur, bloqué dans le passé. Passionnant.)…

Le gameplay de ce thriller interactif se fera donc de manière essentiellement textuelle et cinématographique, et le jeu promet son lot de rebondissements et de peurs inhérents à l’esprit de la série britannique. Vous y fréquenterez des personnages tirés de l’épisode de référence.

Doctor Who: The Lonely Assassins sera mis à votre disposition au printemps 2021, sur Switch, iOS et Android. Aucun tarif n’est encore précisé. Et si vous appréciez l’univers de la série, sachez qu’un autre jeu est en préparation, appelé The Edge of Reality, prévu lui aussi pour le printemps prochain, cette fois-ci sur PS4, Xbox One, Switch et PC (la next-gen est également envisagée) et venant en complément du jeu en VR récent dédié à la saga.