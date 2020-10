DiRT 5 prend le temps de détailler ses modes de jeu

DiRT 5 s’illustre depuis plusieurs mois maintenant, mais Codemasters est vraiment passé à la vitesse supérieure quand la next gen a commencé à se dévoiler davantage. Cela a notamment été l’occasion d’en prendre plein la vue avec le trailer survitaminé de la version Xbox Series X, et de découvrir divers types de course, dans de somptueux environnements. Mais ce que nous attendions avec beaucoup d’impatience c’était la mise en avant des modes de jeu, car c’est ce qui va faire en grande partie le sel de ce nouvel opus, et si l’on en croit Chris Groves, le CM du studio, nous ne devrions pas être déçu.

On le rappelle, si DiRT 4 était le pendant accessible de DiRT 2.0 en restant donc bien ancré dans la simulation. DiRT 5 s’élancera en roue libre dans le grand bain du fun et de la course arcade ultra décomplexée. Cette dose de fun sera alors matérialisée par le gameplay, mais aussi par les modes, dont l’un d’entre eux nous avait déjà été teasé cet été, le mode Vampire. Dans ce dernier, le joueur désigné comme Vampire devra rattraper les autres pour les transformer à leur tour, et ainsi de suite jusqu’au levé du soleil qui signera la victoire des joueurs encore non transformés.

Le mode Transporter, quant à lui, vous demandera de récupérer un objet durant la course, de le défendre, et de l’apporter à un endroit donné. Sans même y avoir joué, on imagine bien que suivant le type de joueur en course, il risque d’y avoir des contacts de carrosserie très musclés si l’on souhaite réussir à défendre notre bien comme il se doit.

Vous retrouverez aussi le mode King, un grand classique dans le genre, qui vous demandera de conserver une couronne, sachant que le moindre contact vous la retire, et que plus vous la conservez, plus vous marquer de points à l’arrivée. Ce dernier est donc très classique, mais devrait se révéler aussi simple qu’efficace, à l’instar des bons modes de jeu intemporels dans le genre FPS.

Nous en profitons pour vous délivrer une information importante en ce qui concerne le multijoueur cross-gen. Malheureusement, vous ne pourrez jouer qu’avec les joueurs partageant le même écosystème. Donc pour être bien clair, les joueurs PS4/PS5 ensemble, Xbox One et Xbox Series ensemble, et enfin, les joueurs PC ne pourront jouer qu’ensemble.

Comme le studio l’a mentionné, cela serait possible, mais occasionnerait un travail trop important. On ne peut qu’être attristé sachant que les joueurs ont souvent bataillé sur ce point pendant la génération actuelle, mais en attendant un avenir plus radieux sur le sujet, il faudra faire sans.

Enfin, DiRT 5 sortira le 6 novembre sur PS4, Xbox One et PC. Le 10 novembre sur Xbox Series X et Xbox Series S, et plus tard le 19 novembre sur PS5.